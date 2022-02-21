李天怡曾傳與陳雅琳內鬥 13年後「惹怒三立」痛失總編輯
被封為「辣媽主播」的李天怡今（21）日傳出與老公郭人杰等人，刻意抬高動物進口報價，從中獲利初估25萬元美金(約台幣700萬元)，被台北地檢署搜索、約談，三立電視也證實目前李天怡已向公司請辭。事實上，李天怡2009年曾傳出與陳雅琳搞內鬥，後來李天怡當上三立總編輯，陳雅琳則離開三立到華視擔任新聞台台長，如今李天怡卻突然因涉弊案惹怒三立總經理張榮華、黯然去職，引發外界譁然。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-21 17:29:32｜2022-02-21 17:34:36
李天怡多年前與陳雅琳傳出在三立搞內鬥，據當時媒體媒體報導，傳因李天怡的新節目《消失的國界》，擠壓到陳雅琳《福爾摩沙》時段，讓陳雅琳相當不滿，進辦公室理論，儘管雙方否認，仍引發各界關注。直到2015年，陳雅琳突然讓李天怡接下18點黃金播報時段，成為當家主播，李天怡隨後還改接《消失的國界》主持人、製作人，2020年更被指派當三立新聞部總編輯，而陳雅琳則於2016年投奔壹電視，再到華視擔任新聞台台長，現在甚至還暫代總經理一職。
陳雅琳替三立貢獻超過11年，被爆出與李天怡搞內鬥後，始終對外否認，而身為後輩的李天怡當時還稱讚陳雅琳一直是自己的學習目標，雙方在檯面上仍表現友好，不合傳言似乎已成為過去，如今也為三立付出逾10年的李天怡，卻因涉嫌浮報進口犀牛價格惹火三立總經理，節目主持棒、總編輯職務一併丟光。