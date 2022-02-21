寒流發威！傳外送員冷到投降「限自取」 兩大平台回應了
近期寒流發威，北部除了低溫至10度以外，甚至多日陰雨綿綿。在此情況下，有Ptt網友發現，確實有外送員變少的情形。有外送員就在臉書社團「外送員的奇聞怪事」說道，雨天加上寒流來，外送員多半衡量後，決定不跑待在家。對此，國內兩大美食外送平台foodpanda與Uber Eats則回應，確實由於天候狀況不佳，影響到外送夥伴上線意願，更導致消費需求遠大過平常時間，因此會有等候時間較長情形。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-21 18:13:46
近期寒流來襲，針對在外服務的外送員較少一事，foodpanda回應，由於天候狀況不佳時，外送夥伴上線意願降低，系統自動依該區需求量作調整，以維持外送運能為主。
Uber Eats也回應，因近日突如其來的濕冷天氣，的確有觀察到某時段的消費需求遠大過平常時間；針對此情況，會適時做營運調整，如果消費者的等候時間較長或是一時訂購不到，敬請稍後再次嘗試，也請消費者諒解這幾日可能的不便利。
Uber Eats強調，外送合作夥伴可以自行選擇並決定何時上線及是否接單，針對還是選擇願意上線服務消費者的外送合作夥伴，他們也給予較高的車資；但是也提醒外送合作夥伴要視身體情況斟酌上線時間，並且做好保暖措施，維護身體健康。
至於因應有時候某一區的外送員不夠情況，會做什麼樣的營運調整？Uber Eats表示，可能會短暫縮小點餐範圍，先消化線上的訂單，另外也會增加地區性的即時加成，鼓勵其他地區的線上外送合作夥伴到有高需求的地區送單。