搭元宇宙列車！群創首創未來招募中心　找逾千名人才  

我是廣告 請繼續往下閱讀
而今年群創校園招募推出業界唯一虛擬實境「未來招募中心」，採用AR/VR虛實互動技術，打造沉浸式虛擬空間，以模擬親臨廠區的方式進行全方位的即時導覽。另結合一站式求職[email protected]行動招募2.0平台，以雲端虛擬助理與聊天機器人達成零接觸服務，求職者可不受時間、空間限制進行線上面談，更可快速詢問職缺問題、查詢進度、面試結果。
「未來招募中心」更建置產品展示中心，曝光多項關鍵技術與創新產品，讓學生及求職者「眼」見為憑、親臨其境，了解顯示科技產業的最新前瞻技術及卓越創新產品，歡迎相關菁英人才一同加入群創。
群創今年校園徵才計畫，鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所優秀人才，更擴大至台大、成大、清大、交大、中字輩學校以及多所科技大學。
群創指出，今年提供更具競爭力及優渥的薪資水準，大學畢業關鍵職位最高可至46,000元，碩士畢業關鍵職位最高可至58,000元，績效獎金另視部門及個人表現而定。此外，群創積極走入校園發掘潛力新秀，推出產學合作、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等校園深耕計畫，更推出大學畢業生「極致 獨角獸 計畫」預聘方案，符合資格者將發放預聘獎金十萬元，讓求職新鮮人可優先取得職場門票，一年後年薪百萬不是夢。