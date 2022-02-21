COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

搭元宇宙列車！群創首創未來招募中心　找逾千名人才  

▲群創光電深耕校園計畫全面啟動線上、線下校園徵才活動，率先打造業界號稱唯一的「未來招募中心」，吸引求職者可親臨元宇宙空間，透過沉浸式虛擬體驗，一窺群創廠區虛擬現實之全貌。(圖／NOWnews資料照片)
▲群創光電深耕校園計畫全面啟動線上、線下校園徵才活動，率先打造業界號稱唯一的「未來招募中心」，吸引求職者可親臨元宇宙空間，透過沉浸式虛擬體驗，一窺群創廠區虛擬現實之全貌。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎/台北報導

2022-02-21 17:52:36

群創光電深耕校園計畫全面啟動線上、線下校園徵才活動，率先打造業界號稱唯一的「未來招募中心」，吸引求職者可親臨元宇宙空間，透過沉浸式虛擬體驗，一窺群創廠區虛擬現實之全貌。同時，群創也透過「未來招募中心」，將可快速發掘及網羅智能製造、研發、AI、大數據及跨域菁英人才。

我是廣告 請繼續往下閱讀
群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示，群創貫徹3Vs營運策略之Share Value永續核心、社會共榮理念，積極落實人才培育，去年更獲國家人才發展獎之殊榮，肯定群創建構完整結構性之人才培育藍圖，透過專業與管理職能認證，提升同仁工作表現與落實目標，鼓勵同仁跨界轉型多元發展，成就全方位個人職涯發展。歡迎有志者加入，為科技研發注入新動能，為產業人力增添活水，共同開拓顯示科技產業新格局。

而今年群創校園招募推出業界唯一虛擬實境「未來招募中心」，採用AR/VR虛實互動技術，打造沉浸式虛擬空間，以模擬親臨廠區的方式進行全方位的即時導覽。另結合一站式求職[email protected]行動招募2.0平台，以雲端虛擬助理與聊天機器人達成零接觸服務，求職者可不受時間、空間限制進行線上面談，更可快速詢問職缺問題、查詢進度、面試結果。

「未來招募中心」更建置產品展示中心，曝光多項關鍵技術與創新產品，讓學生及求職者「眼」見為憑、親臨其境，了解顯示科技產業的最新前瞻技術及卓越創新產品，歡迎相關菁英人才一同加入群創。

群創今年校園徵才計畫，鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等理工相關系所優秀人才，更擴大至台大、成大、清大、交大、中字輩學校以及多所科技大學。

群創指出，今年提供更具競爭力及優渥的薪資水準，大學畢業關鍵職位最高可至46,000元，碩士畢業關鍵職位最高可至58,000元，績效獎金另視部門及個人表現而定。此外，群創積極走入校園發掘潛力新秀，推出產學合作、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等校園深耕計畫，更推出大學畢業生「極致 獨角獸 計畫」預聘方案，符合資格者將發放預聘獎金十萬元，讓求職新鮮人可優先取得職場門票，一年後年薪百萬不是夢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀