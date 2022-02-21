外流明道罵髒話影片　童星媽媽道歉「孩子欠教育」

41歲明道和女星黃奕合作陸劇《夏末初見》，近來網路流傳一段明道在拍攝過程中，對5歲童星秦培然（紅果果）罵髒話的影片，這段影片引發網路兩極評價，有網友批評明道對小孩講髒話反應過度，不過更多網友覺得童星家長放任孩子胡鬧，一點都不敬業，外流這段影片的人，原來就是童星媽媽本人，今（21日）她在微博發文道歉，「明道，對不起，緣起拍戲，希望你能原諒我的過失。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-21 18:53:21
明道在影片中與黃奕坐在沙發上，拿著「恭喜發財」的紅紙給觀眾祝福，坐在黃奕身上的小女孩動來動去，頭不斷擋住黃奕的臉，明道已經有點不耐煩，罵了一句髒話：「別浪費我們的時間。」但是小女孩沒有因此收歛，工作人員無奈哄她：「果果別鬧了。」此時明道再也忍不住，站起來拿紅紙比著小女孩說：「等妳玩完了再錄。」神色不悅走掉了，留下黃奕一臉尷尬。
童星媽媽解釋她PO出影片，只是想記錄孩子拍戲的經歷，沒想到招來許多罵明道和孩子的留言，她表示女兒是活潑好動型，殺青那天人多熱鬧，小孩興致一來坐沒坐相，在黃奕腿上一次一次「沒配合」，影響劇組拍攝，「尤其是明道，是主演戲多很勞累，希望早完工早休息，對果果反感再正常不過。」
童星媽媽透露其實明道常幫劇組加餐、訂飲料，「果果最愛吃他請客的燒瓶，我拿到時會問誰請客，告訴果果記住明道的好。」沒想到自己無心上傳的影片，會害大家罵明道，童星媽媽說自己欠明道一個道歉，「明道是演員，他想告訴果果最起碼的尊重配合，不要耽誤大家時間，甚至替我教育果果知道後果，沒毛病。」她希望網友對明道「多些原諒、多些善意」。