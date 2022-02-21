「絕望濕冷」再兩天！洗衣曬被等週五 228連假天氣出爐
濕冷的天氣讓人絕望，但要等陽光露臉還得再撐一下！雖然這波寒流稍微減弱，但目前影響台灣的冷空氣還是維持在大陸冷氣團等級，今（21）日入夜後各地氣溫寒冷，加上華南雲雨區東移源源不絕提供水氣，全台各地雨勢還是停不下來，尤其中部以北、東北部地區降雨明顯，基隆北海岸有大雨發生機率，提醒民眾留意保暖之餘，外出還是要記得攜帶雨具。至於這場雨要下到何時呢？根據中央氣象局最新預報資料顯示，週四之後中南部平地率先轉為多雲的天氣，北台灣的朋友得等到週五才有機會看見陽光。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-21 20:21:52｜2022-02-21 20:26:02
氣象局表示，週二、週三全台各地天氣依舊濕冷，北部地區氣溫約攝氏12到15度，高溫也僅有攝氏16到17度，濕冷的感受相當明顯；中南部地區低溫約攝氏12到14度，高溫約攝氏17到23度，稍微感受到一些回暖的跡象；至於東部地區低溫約攝氏14到16度，高溫攝氏約17到20度，也是明顯偏濕冷的天氣型態。
氣象局今（21）日晚間持續針對基隆北海岸、宜蘭、大台北地區及台中山區發布大雨特報，特別提醒連日降雨恐導致山區土石鬆軟，民眾要留意落石及坍方。
預估這波華南雲雨區影響情況會一直持續到週三（2/23），週四（2/24）之後雖然天氣慢慢回穩，但殘餘水氣仍會為中部以北及東北部地區帶來降雨，不過中南部平地可望先轉為多雲的天氣。到了週五起雨勢終於停止，僅剩迎風面的東半部地區偶有短暫陣雨，西部地區大多恢復多雲到晴，各地氣溫也會明顯回升。228連假期間各地大多都是穩定的天氣，西半部地區為多雲到晴，東部地區雲量稍多偶有零星短暫雨，各地氣溫也會明顯回升，中部以北地區高溫約攝氏21到23度，南部高溫還可回到攝氏27度左右，東部地區高溫約攝氏22到24度。