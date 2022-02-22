NOW早報／北市增2境外足跡！暴增24處　多在「大安區」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，案20073為1月31日從美國入境的20多歲女性，案20095則是1月31日從美國入境的20多歲男性，2個案曾稱於2022年1月確診，並在自主健康管理期前往大安森林公園、遠企百貨、信義安和站、大安區酒吧、雪茄店、711、全家等地，北市衛生局專門委員歐佳齡說，兩位個案是選擇A方案，都完成14天都居檢完成、採檢也是陰性，自主管理期間買東西就回去，活動屬必要性，兩人也沒有亂跑，沒有違反自主健康管理相關規範，因此不會開罰。
今日天氣／雨下到明天！全台各地持續濕冷 12度凍住台灣
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，昨（21）晚至今日台灣仍受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移的影響，各地都將呈現濕冷天氣。溫度方面，雖然各地氣溫略為回升，不過仍是大陸冷氣團的寒冷程度，除了金門、連江地區將出現6度以上、10度以下低溫以外，其餘各地區皆為12度至17度低溫，白天溫度變化也不大，除了連江、金門地區有7至12度低溫外；屏東縣、台東縣、花蓮縣地區有20度以上外，其餘各地區皆為14至19度低溫。
降雨方面，由於華南雨雲區東移影響，除了高雄市、台南市、屏東縣、台東縣地區降雨機率較低，為20至60%外，全台各地多數有雨，降雨機率都落在70%至100%之間。中部以北、東北部地區持續性的降雨最為明顯，尤其是基隆北海岸、宜蘭縣地區都要提防大雨等級的累積降雨量；花東地區為短暫雨形式，南台灣、部分中部地區則是局部短暫雨。
妻也確診！北投男「改判本土」 曾與新北設計師足跡重疊
台灣本土疫情至今仍在延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（21）日在記者會宣布，案20028雖1月18日從中國入境，不過2月18日再採檢時結果為陽性確診，經調查發現足跡和案20162及案19665有重疊，因此改判為本土確診案例。
台北市衛生局20日指出，北投區案20028為50多歲男性，1月18日自中國入境後立即進行居家檢疫至1月31日，採7+7方案，曾於第7天PCR檢驗陰性，檢疫期滿再次採檢結果亦為陰性，不過後因出國需求，2月18日再採檢時結果為陽性確診，Ct值29。
陳時中昨日在記者會上指出，昨日唯一不是陰轉陽的本土確診病例，就是案20028的妻子（案20162），而案20028原先是境外移入病例，無論是從旅館到後期居家檢疫結束被驗出陽性確診，「時間上拉得非常長」，因此懷疑是本土染疫的可能性相對較高。
陳時中透露，案20028在調查相關足跡時，發現與案20162及案19665有重疊，「目前看起來好像他是有前後的時間，跟19813在同一個餐廳用餐，但是現在還看不到那個時間的連結」，不過確實和案19665有時間的連結性，來源也相當清楚，因此改列為本土確診案例。
涉浮報野生動物報價 三立李天怡等3人遭檢調搜索、約談
三立電視台節目主持人李天怡、郭人杰、李吳達等3人因涉嫌浮報野生動物進口報價，遭檢調搜索。台北地檢署昨（21）日指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索亞太印象公司，並將李天怡等人帶回約談，預計稍晚移送北檢複訊，全案將朝背信等罪方向偵辦。
媒體大亨三立總經理張榮華繼2018年以26.6億元價格，買下楊梅埔心牧場後，2020年間再購入南台灣最大野生動物園「頑皮世界」。未料，台北市調處獲報，李天怡與郭人杰夫婦、友人李吳達等3人合資經營的亞太印象有限公司，於2020年至2021年間受頑皮世界野生動物園委託，協助代理進口犀牛等非洲野生動物，卻涉嫌違背受託任務抬高進口動物的進口報價，從中獲取不法所得，初估約25萬美元，最後卻沒有輸入成功，涉犯《刑法》背信罪。
NBA／隊長詹皇致勝後仰跳投 柯瑞生涯首獲明星賽MVP
NBA全明星賽昨（21）日登場，「詹皇隊」隊長LeBron James後仰跳投結束比賽，以163:160擊敗「杜蘭特隊」，全明星賽MVP則頒給轟進破紀錄16記三分球、拿下50分的Stephen Curry，這也是Curry生涯第1次獲此獎。
Curry昨天上半場就轟進8記三分球，差1球就能追平紀錄，不過隊長Kevin Durant因傷缺席的「杜蘭特隊」，上半場靠著76人球星Joel Embiid領軍，以93:94小幅領先。
經過中場休息向75球星致敬儀式後，下半場Curry繼續火力全開，第三節兩隊都拿到45分，而第四節則看誰先拿到象徵致敬Kobe Bryant的24分就能獲勝，最後「克城之王」James後仰跳投結束比賽。
Curry轟下50分無庸置疑抱回以Kobe為設計概念的MVP獎盃，隊長James拿到24分8籃板6助攻，值得一提的是公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo打得非常認真，攻下「詹皇隊」次高30分12籃板，還有3次犯規是全場最多。
「杜蘭特隊」則以Embiid的36分10籃板為最佳，替補登場的太陽球星Devin Booker挹注20分4抄截，昨天拿下三分球大賽冠軍的灰狼中鋒Karl-Anthony Towns昨天三分球4投1中，添9分6籃板。
石二鍋「秘密規矩」全洩出！女店員無奈跪了：拜託別做
台灣人一年四季愛吃鍋，其中王品集團旗下火鍋品牌「石二鍋」，近年來因價格平價且高CP值而人氣暴漲，成為許多人心目中的小火鍋霸主。對此，就有一名女店員分享石二鍋「秘密規矩」而釣出許多同行討論。
有位石二鍋女店員於Dcard上發文，內文中列出多點關於店面排隊、用餐時的小規矩，以供消費者了解。首先，他解釋排隊通常分為線上取號或現場候位，而她嚴肅強調「我們店員絕對不會利用個人關係讓認識的人先入座，所以不要一直覺得為什麼一直沒輪到你，因爲你前面的候位就是這麼多組！你就是比人家晚抽號碼排啊啊」。
原PO坦言，不少客人抱怨等待時間過久，但因每號碼是一組為單位，「所以一個號碼可能有1～4個人不等，店裡的位置就這麼多，我們也很想帶你入座啊，可是就是沒位置」；另外，店員若在現場先讓單獨一位客人用餐，主要是因吧台僅剩一個空位，且其餘客人都剛入座，就會選擇先請一人進店。她還說明，若你本來抽取共鍋號碼牌，就不可改選一人一鍋，「號碼機上面都有清楚的說明，所以在抽號碼的時候要記得考慮清楚。」
她緊接著說道，部分顧客會詢問可否更換菜盤的食材，原PO表明「在我們店是可以的，但其他店我不確定。但是只能菜盤上的東西互換喔！」但她無奈強調「還有一點很重要，如果想換菜，直接告訴我們服務人員，不要夾到一個碗裡面才說要換，因為基本上東西上桌都不做更換，就算沒有開過的烏龍麵，客人不吃我們收回來都是丟掉哦。」
關於滷肉飯多要點滷汁部分，她坦言公司其實有規定份量，但在正常範圍之下當然不會拒絕你。最後，她也針對外帶沾醬部分說明，「公司規定一份外帶就是最多給兩個沾醬盒，你要再多一點，就是一個12塊，因爲這是公司規定，不要再為難我們了拜託」。
貼文曝光後，隨即引來不少網友討論，「我也推石二鍋，一人份量剛剛好」、「原來可以外帶啊！！」；甚至釣出同行留言「句句講到心坎裡欸！還好我還沒學到領檯，沒有被客人罵過」、「曾經的石二鍋員工懂每一個QA」、「我們店的菜盤沒辦法更換菜色耶！這樣打菜盤的同仁很辛苦，打完又要拿掉換別的」。（編輯：賴禹妡）