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香港疫情凶險　鍾南山喊話「3大建議」

▲香港爆發第5波新冠疫情，醫療設施不堪重負。圖為香港民眾雨中排隊接受檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港爆發第5波新冠疫情，醫療設施不堪重負。圖為香港民眾雨中排隊接受檢測。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-22 08:36:45

香港新冠疫情嚴峻，單日新增確診人數屢創新高，中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山21日錄製影片，就香港疫情表態，並提出3點建議。

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綜合香港媒體報導，鍾南山認為，自2020年初以來，香港政府領導的抗疫行動及措施非常有效，在患病率和死亡上一直處於全球低位，而Omicron症狀較為輕微，死亡率也比較低，類似季節性流行性感冒，呼籲香港民眾不用過於擔憂。

不過，鍾南山還是提醒，Omicron的危害性仍然大於流感，首先是傳染性強，再來是60歲以上族群若大規模感染，死亡率仍會明顯增加。

至於香港該如何應對這波疫情，鍾南山則提出以下3個建議：

一、預防傳播。做好個人的防護，減少社會接觸，假如個人是密切接觸者，要定時增加快速檢查，如果發現陽性，立即和醫療部門聯繫。鍾南山認為，當前最重要的是要將患者和健康民眾分開，已確診者不宜居家隔離，切斷感染環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵；此外，要讓重症病人能及時入住醫院，最好是集中在某個醫院，便於管理及救治。

二、加強疫苗。鍾南山指出，香港60歲以上的老年人疫苗接種率仍不夠理想，而據英國衛生安全局估算，接種2劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第3針，死亡率更進一步降低，因此在疫苗的接種上，香港的長者必須接受第3針疫苗接種，可以明顯降低病死率。

三、治療藥物儲備，如美國的Paxlovid、中國內地BRII 196-198抗體，以及某些經循證醫學證實有效的中成藥。鍾南山聲稱自己已和有關企業及廠家聯繫過，希望他們對香港給予更大的支持，也得到企業積極肯定的回應，表示一定最大力度配合支持香港的抗疫需求。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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