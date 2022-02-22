香港疫情凶險　鍾南山喊話「3大建議」

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不過，鍾南山還是提醒，Omicron的危害性仍然大於流感，首先是傳染性強，再來是60歲以上族群若大規模感染，死亡率仍會明顯增加。
至於香港該如何應對這波疫情，鍾南山則提出以下3個建議：
一、預防傳播。做好個人的防護，減少社會接觸，假如個人是密切接觸者，要定時增加快速檢查，如果發現陽性，立即和醫療部門聯繫。鍾南山認為，當前最重要的是要將患者和健康民眾分開，已確診者不宜居家隔離，切斷感染環節，對香港盡快地控制疫情極為關鍵；此外，要讓重症病人能及時入住醫院，最好是集中在某個醫院，便於管理及救治。
二、加強疫苗。鍾南山指出，香港60歲以上的老年人疫苗接種率仍不夠理想，而據英國衛生安全局估算，接種2劑疫苗的病死率在各年齡段都會減少一半以上，若打第3針，死亡率更進一步降低，因此在疫苗的接種上，香港的長者必須接受第3針疫苗接種，可以明顯降低病死率。
三、治療藥物儲備，如美國的Paxlovid、中國內地BRII 196-198抗體，以及某些經循證醫學證實有效的中成藥。鍾南山聲稱自己已和有關企業及廠家聯繫過，希望他們對香港給予更大的支持，也得到企業積極肯定的回應，表示一定最大力度配合支持香港的抗疫需求。
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