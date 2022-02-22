絕望大雨連下一週揪「2大元凶」！專家：這情況冬雨少見

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吳德榮解釋，華南雲雨區與一般典型的鋒面，通常在冬季為台灣地區帶來降雨，不過大多數降雨都比較集中在迎風面的北部及東半部地區，且冬季時系統移動較快，雲雨帶上如果水氣沒有這麼多，大多會以一陣一陣的短暫雨型態為主，下完就轉乾冷。但今年這波持續性降雨時間持續近一週，「在冬季算是相當罕見的狀況」，最主要的原因有二，首先是因為反聖嬰現象影響，中太平洋偏乾，南亞、赤道一帶則較暖溼，水氣從南海一路持續往北輸送，才導致降雨情況持續很久；其次是因為這波天氣系統屬於「東西向移動」為主，使得大範圍的環境籠罩在台灣上空，並且一直延伸到東北亞，不只台灣濕冷雨下不停，日本也出現大雪，和過往比較屬於「南北向移動」的天氣、通過就結束的型態大不相同。
此外，有些人會以為，現在算不算已經進入春雨的階段，但其實兩者略有不同。吳德榮解釋，時序進入三月之後，因為大氣環境逐漸轉為暖溼，對流性比較旺盛，所以春雨的雨勢可能會比較大且伴隨打雷等劇烈天氣現象。而這波還算是「冬雨」，對流性沒有這麼強，雨勢雖然連綿不絕但沒有明顯劇烈降雨，而且沒有打雷，因此歸類上還是比較偏向冬雨。
吳德榮提醒，明天開始另一波冷空氣南下，雖然雨勢有望逐漸趨緩，但氣溫又會再度轉涼，各地低溫大約只有攝氏12到14度左右，大家得再忍一天。週四起華南雲雨區逐漸被冷氣團推走，下半天開始處在背風面的南部地區天氣可望率先好轉，入夜後中部以北地區也會慢慢回穩，週五開始呈現「西晴東雨」的天氣，氣溫也會隨著冷氣團減弱而慢慢回暖。週末開始的3天228連假，西半部地區晴朗穩定，但早晚受到輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，大約有攝氏7到10度左右的差距，早出晚歸務必要做好保暖；至於東半部地區雲量偏多偶有短暫雨，高溫也可回升到攝氏22到24度。