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絕望大雨連下一週揪「2大元凶」！專家：這情況冬雨少見

▲華南雲雨區厚實的雲帶（紅色箭頭指向處），加上南亞源源不絕的水氣提供，導致近一週全台各地雨勢停不下來。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲華南雲雨區厚實的雲帶（紅色箭頭指向處），加上南亞源源不絕的水氣提供，導致近一週全台各地雨勢停不下來。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-22 10:31:57

從上週五（2/18）開始，全台各地陷入「絕望濕冷」的天氣型態中，天氣冷就算了，連綿不絕得雨勢時大時小，懶得出門上班上學事小，衣服洗完曬不乾更頭痛！從最新預測資料顯示，這波華南雲雨區影響還會持續到明天（2/23），直到週四（2/24）另一波冷空氣下來之後，下半天開始南部地區雨勢率先趨緩，入夜後中部以北地區雨勢也會逐漸停歇，週五（2/25）西半部地區有望見到好久不見的陽光！中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，時序還未正式進入春天，這波「冬雨」持續這麼久確實少見，最主要的背景原因與「反聖嬰」現象有關，使得南亞一帶的水氣源源不絕向北輸送，才導致大雨下不完，另一方面，這波天氣系統屬於「東西向」移動，比較難將雲帶帶走，才會出現持續性降雨。

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冬季台灣地區通常降雨不多，尤其中南部地區算是進入「乾季」，最主要的雨水來源就是靠「華南雲雨區」。吳德榮表示，所謂的「華南雲雨區」其實就是「大範圍的鋒面」，冬季西北太平洋冷暖氣團交會處，暖溼的空氣被冷空氣抬升，在中國華南一帶生成非常廣大的雲雨帶，這種中尺度的雲雨帶有時會綿延數百到上千公里，隨著西風帶由西向東移入台灣上空。

吳德榮解釋，華南雲雨區與一般典型的鋒面，通常在冬季為台灣地區帶來降雨，不過大多數降雨都比較集中在迎風面的北部及東半部地區，且冬季時系統移動較快，雲雨帶上如果水氣沒有這麼多，大多會以一陣一陣的短暫雨型態為主，下完就轉乾冷。但今年這波持續性降雨時間持續近一週，「在冬季算是相當罕見的狀況」，最主要的原因有二，首先是因為反聖嬰現象影響，中太平洋偏乾，南亞、赤道一帶則較暖溼，水氣從南海一路持續往北輸送，才導致降雨情況持續很久；其次是因為這波天氣系統屬於「東西向移動」為主，使得大範圍的環境籠罩在台灣上空，並且一直延伸到東北亞，不只台灣濕冷雨下不停，日本也出現大雪，和過往比較屬於「南北向移動」的天氣、通過就結束的型態大不相同。

此外，有些人會以為，現在算不算已經進入春雨的階段，但其實兩者略有不同。吳德榮解釋，時序進入三月之後，因為大氣環境逐漸轉為暖溼，對流性比較旺盛，所以春雨的雨勢可能會比較大且伴隨打雷等劇烈天氣現象。而這波還算是「冬雨」，對流性沒有這麼強，雨勢雖然連綿不絕但沒有明顯劇烈降雨，而且沒有打雷，因此歸類上還是比較偏向冬雨。

吳德榮提醒，明天開始另一波冷空氣南下，雖然雨勢有望逐漸趨緩，但氣溫又會再度轉涼，各地低溫大約只有攝氏12到14度左右，大家得再忍一天。週四起華南雲雨區逐漸被冷氣團推走，下半天開始處在背風面的南部地區天氣可望率先好轉，入夜後中部以北地區也會慢慢回穩，週五開始呈現「西晴東雨」的天氣，氣溫也會隨著冷氣團減弱而慢慢回暖。週末開始的3天228連假，西半部地區晴朗穩定，但早晚受到輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，大約有攝氏7到10度左右的差距，早出晚歸務必要做好保暖；至於東半部地區雲量偏多偶有短暫雨，高溫也可回升到攝氏22到24度。

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