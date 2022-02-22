中國籍12船員染疫停泊台中港　盧秀燕：無台中足跡

香港籍散裝船「和富輪」傳出部分船員身體不適，上週六在台中港進行岸邊採檢，22名中國籍船員有12人檢驗為陽性，被送往集中檢疫所隔離治療。該案創台中港停泊船隻船員染疫人數新高，船上另10名遭匡列船員採檢結果皆為陰性。台中市長盧秀燕今在市政會議時強調，船員皆無台中市活動足跡史、台中港已全面清消，請市民朋友放心。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-22 11:24:19｜2022-02-22 11:25:33
台中市政府衛生局19日夜間接獲疾病管制署通知，由日本開往台中港的香港籍散裝船「和富輪」，通報船員分別出現流鼻涕、打噴嚏、咽喉不適及喉嚨不適症狀，該船提報防疫計畫進行岸邊自費採檢，22名船員有12人檢驗為陽性（CT值20.19-36.03），個案症狀都很輕，或屬沒有症狀的陽性。
衛生局長曾梓展表示，船隻19日入港、採檢，船員於20號確診，衛生局與疾管署將12名陽性個案載至集中檢疫所隔離治療14天，另10名遭匡列船員採檢結果皆為陰性，留在船上自主隔離。
盧秀燕今也宣佈台中市施打疫苗成果，施打第1劑達86.52％，第2劑為79.76％，第3劑為34％。加強施打第3劑部份，目前23期疫苗施打可達18萬人，3月初的24期，施打量約25萬人次，屆時預期還有50萬人未打第3劑。