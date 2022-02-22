COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中國籍12船員染疫停泊台中港　盧秀燕：無台中足跡

▲市長盧秀燕強調染疫船員皆無台中市活動足跡史、台中港已全面清消，請市民朋友放心。（圖／台中市政府提供，2022.02.22）
▲市長盧秀燕強調染疫船員皆無台中市活動足跡史、台中港已全面清消，請市民朋友放心。（圖／台中市政府提供，2022.02.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-22 11:24:19｜2022-02-22 11:25:33

香港籍散裝船「和富輪」傳出部分船員身體不適，上週六在台中港進行岸邊採檢，22名中國籍船員有12人檢驗為陽性，被送往集中檢疫所隔離治療。該案創台中港停泊船隻船員染疫人數新高，船上另10名遭匡列船員採檢結果皆為陰性。台中市長盧秀燕今在市政會議時強調，船員皆無台中市活動足跡史、台中港已全面清消，請市民朋友放心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府衛生局19日夜間接獲疾病管制署通知，由日本開往台中港的香港籍散裝船「和富輪」，通報船員分別出現流鼻涕、打噴嚏、咽喉不適及喉嚨不適症狀，該船提報防疫計畫進行岸邊自費採檢，22名船員有12人檢驗為陽性（CT值20.19-36.03），個案症狀都很輕，或屬沒有症狀的陽性。

▲台中市衛生局長曾梓展表示，12名個案症狀都很輕，或屬沒有症狀的陽性。（圖／台中市政府提供，2022.02.22）
▲台中市衛生局長曾梓展表示，12名個案症狀都很輕，或屬沒有症狀的陽性。（圖／台中市政府提供，2022.02.22）
衛生局長曾梓展表示，船隻19日入港、採檢，船員於20號確診，衛生局與疾管署將12名陽性個案載至集中檢疫所隔離治療14天，另10名遭匡列船員採檢結果皆為陰性，留在船上自主隔離。

盧秀燕今也宣佈台中市施打疫苗成果，施打第1劑達86.52％，第2劑為79.76％，第3劑為34％。加強施打第3劑部份，目前23期疫苗施打可達18萬人，3月初的24期，施打量約25萬人次，屆時預期還有50萬人未打第3劑。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀