出差睡旅館！男突聽「詭異怪聲」秒彈起 他一看全場嚇爛
無論是出差或旅遊，在結束一天的行程後，住宿的環境與氛圍，絕對令不少人感到期待，不過近日一名男網友卻在旅館休息時，驚遇一場與「電器用品」永生難忘的「靈異事件」，上網分享後，不少網友也紛紛感到毛骨悚然。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 11:57:58
一名男網友在臉書社團《爆系知識家》發文提到，最近因爲出差入住了一間旅館，而當他放鬆的躺在床上休息時，一旁桌上的「吹風機」在無人碰觸的情況下忽然發動，並運作了3-4秒鐘。
原PO表示，自己休息時並未閉上眼睛，是在相當請醒的情況下聽到吹風機的聲音，當下也嚇得立馬離開床查看，但卻發現「插頭確定是拔下來的，開關也是停在Off上面」，因此他疑惑的詢問，「到底是怎麼讓它發動的」？
貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「太可怕了吧，先退房再說」、「以前念書住宿也發生過一模一樣的事」、「什麼鬼⋯太刺激了吧」、「還是隔音不好？聽到隔壁的」、「台灣電力有救了嗎」、「快走！千萬不要回頭」、「以後去旅館又要多怕一個東西了」。
不過，也有網友認為「很有可能是電容器的餘電造成的，別想太多」、「有可能是機板水氣太重短路，電視有時候會自己開也是這樣」。（編輯：張志浩）