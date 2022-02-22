涉浮報野生動物價格 李天怡夫：盼公權力勿干擾合約談判
三立總經理張榮華前（2020）年入主「頑皮世界」後，看準《消失的國界》前主持人李天怡常出入非洲，因此找她幫忙向非洲友邦史瓦帝尼代理進口18隻長頸鹿、犀牛等野生動物，事後檢舉李等人涉浮報進口價格，涉嫌背信。對於指控，李女丈夫郭人杰表示，盼公權力勿干擾正常合約談判。訊後，3人均遭檢方諭令交保。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-22 11:46:06
據了解，李文怡、郭人杰夫婦在非洲薩席爾共和國設立「亞太印象」公司處理進口事宜，並由友人李吳達登記為公司負責人，最後卻在動保團體抗議下沒有成功進口。頑皮世界事後檢視與雙方的報價合約，發現野生動物的報價疑遭拉抬，也疑似拿不出進口證明，初估不法利益約25萬美元，因此對李天怡等人提告背信。
調查人員21日深夜將郭人杰移送北檢複訊時，被詢問有浮報費用嗎？長頸鹿到底多少錢？郭特別停下腳步表示，希望不會有任何利用公權力干擾正常合約談判的現象發生，也請各位記者了解實際的狀況，謝謝。
22日凌晨12時許，調查人員才將李天怡、李吳達一起移送北檢。不過，當媒體詢問李天怡會不會覺得被張總（張榮華）清算？李天怡回應表示，天氣很冷然後小心，謝謝。
據了解，李天怡、郭人杰夫婦及「亞太印象」登記負責人李吳達3人偵訊時，均認為自己是清白的，否認有私自抬高報價等背信犯行。
檢察官認為，李天怡涉犯《刑法》背信罪，諭令50萬元交保，郭人杰40萬元交保，李吳達30萬元交保。