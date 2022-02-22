《快打旋風6》新作LOGO竟抄襲順發3C？網友全歪樓
CAPCOM(卡普空)日前正式公告，將製作旗下對戰格鬥遊戲代表作《快打旋風（Street Fighter）》系列後續新作《快打旋風（Street Fighter 6）》，同時公開了首支前導預告片，慶祝該系列遊戲35週年，預計今年夏天會有更多細節。從前導影片不難發現，續作將帶來更寫實的暴力美學風格，但引網友發熱議的還有《快打旋風6》這次的Logo，和台灣3C賣場「順發 3C」相似度很高，Mobile01網友直接吐槽一波：「原來是順發3C發表新作，還以為是Street Fighter 6呢！」
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-22 12:49:29｜2022-02-22 14:09:45
還有網友仔細查看兩個LOGO後留言「還真的一模一樣。」、「順發logo 一登場，整個快打霸氣瞬間消失。」、「順發3C宣傳一波。」，甚至覺得兩者可以一起合作「「順發3C盃」，廣大網友還補充目前連日本都有媒體報導。
除了對《快打旋風6》LOGO引發討論，回歸遊戲本質，也是話題十足，看到前導影片覺得「熱血沸騰！」，並大讚「真的是不死格鬥遊戲，繼續加油。」、畫風部分則認為「變成寫實風格了。」、「皮膚質感也太好了吧！」。但也是有網友認為「隆越來越大叔」、「不說是快打6 這風格我還以為是鐵拳」、「這是張飛還是阿龍？」
《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣卡普空和順發3C，目前都尚未取得回應。