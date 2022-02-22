確診心房顫動　為何要預防中風？

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持續30秒的心房顫動 醫：建議積極治療
因此，在心電圖的偵測上，若發現有持續30秒以上的心房顫動，就需考慮較積極的藥物治療來預防中風及心臟衰竭。
這位長者，雖然自知有心房顫動，也在門診拿心律不整、抗凝血劑等藥物，但因為擔心用藥所產生的副作用，因此有時候吃、有時候又沒吃，用藥不規律，就還是發生中風，但這並不是罕見的案例。主要因心律不整的用藥會減緩跳得過快、過亂的心跳，因而部分患者反而會覺得心跳太慢而感到不舒服；此外，傳統的抗凝血劑有比較高的出血風險，需定期抽血檢查藥物濃度，更讓一些病友覺得治療過程很麻煩又不太安心。
黃奭毓進一步提醒，「每天服用抗凝血劑，可使血液循環變好，不易形成血栓、血塊，有助預防中風；但如果血液循環太好，又怕會有出血的風險，在身上出現不明的瘀青、牙齦比較容易流血，甚至流鼻血、血尿，或是嚴重到有腸胃出血或腦出血的情況。所以這些治療藥物絕對不能自己亂吃或自行減藥、加藥、停藥。」
新型抗凝血劑適當使用 降低中風、心臟衰竭風險
現在心房顫動的藥物選擇有很多，也有出血風險較低且不需要定期抽血追蹤藥物濃度的新型抗凝血劑，更讓治療便利性更好。回診時，醫師會根據每位病人的年紀，再考慮病人本身的共病，也就是慢性病，或者是體重、腎臟功能、服藥後的反應，選擇較適合的藥物，並做一些劑量的調整，把副作用（如出血）的風險降低。在經過驚險的缺血性中風事件後，這位長者也更能體會到認真用藥對預防中風的重要性，更能配合醫囑規則用藥。
近來天氣濕冷、氣溫變化大，民眾吃麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐、麻油雞的機會也高，這都是屬於重口味，太辣、太鹹、太油的高熱量飲食，歡慶場合也難免會飲酒助興，有可能會增加心房顫動發作的頻率。
發現心跳過快、心房顫動 醫：建議立即回診
此外，天冷時，像是從比較溫暖的室內到寒冷的室外，不只是血壓會上上下下，同樣也容易增加心房顫動發作的可能性。要特別注意衣物的添加跟調整，在睡眠方面，建議要充足，睡滿6～8個小時。早起去運動或活動，需留意保暖，盡量不要空腹、不要脫水，每次運動30分鐘，若要拉長時間，期間至少要休息一次，心跳數只要能達到每分鐘跳120～130下，就可以達到對心臟有益的保健程度，若是心跳過快的話，還是可能會容易有一些併發症。
黃奭毓建議，「現在的血壓計，大部份都有同時量測心跳的功能，也有能隨身檢測心房顫動的智慧型手錶 。不管有沒有具體的不舒服，只要發現有心跳過快、疑似心房顫動的警示，都建議立即回診到醫院跟主治醫師討論，並安排精準度更高的檢查，再做確切的診斷與調整，仔細把心房顫動控制好，規律服藥、對預防心律不整，降低腦中風、心臟衰竭，都至為重要。」