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外送員又要炸單？Uber Eats輸入「這4字」訂單現折100元

▲Uber Eats 推會員優惠，美食外送最高折100元。(圖／Uber Eats 提供)
▲Uber Eats 推會員優惠，美食外送最高折100元。(圖／Uber Eats 提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-22 13:59:37

外送平台跟外送員的戰爭又要再掀一波嗎？近日濕冷的天氣讓民眾外送需求大增，但種種原因之下不少外送員不願上線開工，讓訂餐的民眾苦等不到餐點， 店家也因沒有司機被迫停止接單或改為自取。而此波尚未平息，Uber Eats和foodpanda又再祭出一波會員優惠，似乎又要讓外送員炸單了！Uber Eats日前推出「優饗方案」年訂閱制75折， 為了讓消費者及訂閱會員更有感，今（22）日再推出超過1個月的「很會優！會員打牙祭」活動，回饋「優饗方案」以及「雙享方案」會員，單消費滿額399元並輸入【會員餓餓】可享3次100元優惠折抵；外帶自取輸入【外帶好餓】享3次7折優惠，單筆消費最高折抵100元。

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即日起至2022年3月31日，祭出包含 Uber 乘車優惠、Uber Eats 訂餐飲與生鮮外送時可以使用的9大超殺優惠，包含首次推出會員專屬「優步儲值金 (Uber Cash)」點數優惠活動，讓「優饗方案」及「雙享方案」會員可以靈活使用於 Uber 或 Uber Eats 平台上的消費優惠，希望讓會員享受最有感的禮遇。

▲即日起至3/31，訂單消費滿額399元並輸入【會員餓餓】可享三次100元優惠折抵。（圖/Uber Eats提供）
▲即日起至3/31，訂單消費滿額399元並輸入【會員餓餓】可享三次100元優惠折抵。（圖/Uber Eats提供）
美食外送

訂單消費滿額399元並輸入【會員餓餓】可享三次100元優惠折抵；外帶自取輸入【外帶好餓】享三次7折優惠，單筆消費最高折抵100元。

生鮮雜貨

首購生鮮雜貨之會員消費滿100元時，輸入【生鮮很餓】就可享有一次最高5折優惠，單筆消費金額須滿100元，單筆消費最高折抵150元；會員輸入【生鮮餓餓】即享有兩次75折優惠，單筆消費金額須滿250元，單筆最高折100元。

預約行程

優步新用戶專屬優惠，新用戶輸入【優饗三百】可獲乘車優惠 1 趟最高折抵 300 元乘車優惠；輸入【優饗高雄小黃】，可獲得高雄優步小黃乘車優惠 2 趟 150 元折抵優惠。乘車優惠適用期間為3月1日至3月31日。

「優步儲值金」6%回饋

外送、預約行程都可用平台首次推出「優步儲值金 (Uber Cash)」點數優惠活動，可以使用於 Uber 或 Uber Eats。「優饗方案」及「雙享方案」會員除了享 Uber Eats 精選商家訂單滿199元無限次0元外送費優惠外，於即日起至2月28日，於 Uber Eats App 消費滿350元，可享訂單消費金額6%等值的「優步儲值金 (Uber Cash)」，實質回饋。

▲全聯攜手foodpanda推外送服務。（示意圖／foodpanda 提供）
▲foodpanda 推出多項外送優惠。（圖／foodpanda 提供）
Foodpanda 2月份優惠資訊，皆為2/28前

訂購生鮮雜貨輸入優惠碼【開工補貨】享 79 折優惠，最高折抵 $100 ，每人可用 3 次。數量有限，兌完為止。

訂購COCO都可輸入優惠碼【都可好喝】，享珍珠奶茶 & 伯爵果茶買一送一優惠。限COCO都可指定店家使用，數量有限，兌完為止。

JCB信用卡獨家優惠，全平台訂購滿 300元 輸入優惠碼【PSJCB202】現折 100元。，兌完為止。

中國信託LINE PAY卡獨家優惠，全平台消費滿 200元 輸入優惠碼【PS2LINEPAY】享 88折優惠，最高折抵 $50，兌完為止。

中國信託LINE PAY卡獨家優惠，每日上午 05:30 至中午 11:00，消費滿 100 輸入優惠碼【PSLPearly2】享 85 折優惠，最高折抵 50元，兌完為止。

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