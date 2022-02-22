外送員又要炸單？Uber Eats輸入「這4字」訂單現折100元

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美食外送
訂單消費滿額399元並輸入【會員餓餓】可享三次100元優惠折抵；外帶自取輸入【外帶好餓】享三次7折優惠，單筆消費最高折抵100元。
生鮮雜貨
首購生鮮雜貨之會員消費滿100元時，輸入【生鮮很餓】就可享有一次最高5折優惠，單筆消費金額須滿100元，單筆消費最高折抵150元；會員輸入【生鮮餓餓】即享有兩次75折優惠，單筆消費金額須滿250元，單筆最高折100元。
預約行程
優步新用戶專屬優惠，新用戶輸入【優饗三百】可獲乘車優惠 1 趟最高折抵 300 元乘車優惠；輸入【優饗高雄小黃】，可獲得高雄優步小黃乘車優惠 2 趟 150 元折抵優惠。乘車優惠適用期間為3月1日至3月31日。
「優步儲值金」6%回饋
外送、預約行程都可用平台首次推出「優步儲值金 (Uber Cash)」點數優惠活動，可以使用於 Uber 或 Uber Eats。「優饗方案」及「雙享方案」會員除了享 Uber Eats 精選商家訂單滿199元無限次0元外送費優惠外，於即日起至2月28日，於 Uber Eats App 消費滿350元，可享訂單消費金額6%等值的「優步儲值金 (Uber Cash)」，實質回饋。
Foodpanda 2月份優惠資訊，皆為2/28前
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