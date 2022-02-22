宋楚瑜將黑錢存瑞士銀行？親民黨三點聲明駁斥：全非事實
針對今（22）日有部分媒體報導親民黨主席宋楚瑜將非法侵沒的黑錢存在瑞士信貸銀行，親民黨對此表示，該網站所提到內容完全與事實不符，甚至還引用錯誤報導的內容來佐證。親民黨鄭重表示，所謂「拉法葉佣金案」和宋楚瑜沒有任何關聯，至於所謂的外媒指證，其實早在2003年就已經有過類似報導炒作，也早已查清和宋楚瑜無關。2000年被控吞沒公款，即所謂的興票案，也經司法詳細調查證明宋楚瑜的清白。
記者余祥／台北報導
2022-02-22 14:20:46
親民黨發出三點聲明，第一，宋楚瑜在國民黨秘書長及台灣省政府服務期間，從未介入任何與「拉法葉艦案」購買的相關事宜，更遑論收受拉法葉艦之回扣佣金。
第二，根據法國前外長杜馬所說，有四億美元的佣金付給國民黨秘書長。此一說法更是指鹿為馬，胡說八道。在2003年3月間，中央通訊社便犯過同樣錯誤，把杜馬專訪提到的國民黨「中央黨部」（Secretariat General）說成是「秘書長」（Secretare General），中央社對此還刊登啟事澄清是翻譯錯誤。況且，當時針對拉法葉艦案所成立的特調小組也對杜馬所透露拉法葉艦佣金流向徹查過，也說明了未發現有任何與宋主席相關金錢往來的情形。上述均有相關報導可供查證，為何偏偏要不斷指鹿為馬，以訛傳訛？
第三，對於某些人士第一時間以「直譯外文」方式來對宋楚瑜提出質疑，親民黨既已提出相關證據予以澄清，期盼各方莫再繼續散佈不實訊息。