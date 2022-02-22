回憶殺！蔡康永世紀合體康熙搭檔 虧小S單獨主持會折壽
小S（徐熙娣）回歸螢光幕後製造不少話題，繼網路節目《熙娣想聊》後，又接下電視節目《小姐不熙娣》主持棒。本周四《熙娣想聊》迎來第一季最終回，小S將與昔日《康熙來了》搭檔蔡康永世紀大合體，2人一搭一唱掀起許多回憶殺，讓粉絲們都相當期待。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-22 14:44:19
從釋出的最新預告中可以看到，小S盛裝迎接老戰友蔡康永，卻馬上被對方吐槽：「幹嘛穿這樣，很土耶！」小S不客氣地回嗆：「我今天穿這樣完全是配合你等一下要做的事情OK！」本集節目中，來賓蔡康永將擔任一日攝影師，而小S將以一身華麗又浮誇的黑色薄紗禮服，擔任蔡康永的攝影助理，她說：「因為今天要當你的攝影助理，我問過攝助都穿什麼，他們都說全黑，所以我今天才會穿這樣。」
小S、蔡康永前往祕境池畔替3位猛男進行一日攝影工事，小S與蔡康永無厘頭的動作指導，除了逗樂在場的猛男，2人也頻頻大笑一度拍不下去，最後進行重頭戲終極二選一單元，受不了小S犀利問題的蔡康永怒嗆：「妳問這些問題，不會折壽嗎？」令小S哭笑不得。
小S、蔡康永始終是觀眾們最愛的主持搭檔，2人互動向來活潑大膽、談話內容辛辣沒有極限，小S透露：「我想康永哥一定覺得眼看節目都要結束了，怎麼還沒有邀請他擔任來賓而走心！」同時向對方喊話：「不用等大家敲碗，我也一定會邀請康永哥當來賓的，他那麼重要，重要的當然要放在最後的壓軸！」