憲法法庭大辯論　地方質疑國防部、教育部不採購萊豬

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聲請人台北市議會代表律師張少騰表示，行政機關利用行政權變更見解後，改變地方的立法權，長此以往將消弱地方立法能量，也侵害《憲法》保障的地方自治權；而且，台灣豬不能檢測出萊劑，美豬卻容許，根本違反平等原則與比例原則的規定。
張少騰也質疑，宣布開放萊豬後，國防部、教育部、體委會都要求下級單位不可採購含有萊豬的產品，如此看來就如外界一再指責的「國家是說一套做一套」的標準，檯面上地方議會立法要經過行政院檢視，所以不予核定，但行政機關宣布不採購，沒機會上檯面就不用核定，行政院也沒有意見，是否回到非法治時代，「檯面下做的都可以，但上檯面都不行」？
行政院及衛福部認為，無論國內生產或國外進口的豬肉及其製品，是以國內市場流通為目的，其輸入、加工、運送、販售等經常散布於全國各處，並非侷限於單一地方轄區，因為沒有「地域空間」及「社會脈絡」的在地性特徵連結，也沒有「地方差異」，沒必要「因地制宜」；且萊豬進口涉及國際貿易與外交承諾，屬中央專屬事項，我國是WTO成員，有遵守協第的義務，地方另行制定禁止運送、販售萊豬自治條例，將構成違法的貿易障礙，中央不予核定屬適法性監督，沒有違憲。
兩造陳述辯論要旨後，大法官接著詢問聲請人、關係機關及專家學者，4聲請人及行政院、衛福部結辯後，審判長許宗力宣布辯論終結，將另指定期日宣判。