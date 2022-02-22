COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

憲法法庭大辯論　地方質疑國防部、教育部不採購萊豬

▲聲請人台北市議會代理律師張少騰。（圖／翻攝憲法法庭直播）
▲聲請人台北市議會代理律師張少騰。（圖／翻攝憲法法庭直播）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-22 15:00:14｜2022-02-22 15:01:27

地方為萊豬「零檢出」槓上中央，憲法法庭今（22）日言詞辯論。4個地方市議會主張，行政院函告食安地方自治條例無效，不僅侵害地方自治權也有違憲問題，並質疑中央行政機關檯面下不採購萊豬產品；行政院及衛福部反駁地方指控，認為聲請釋憲無理由。經過2個半小時意見陳述，全案擇期宣判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在萊豬爭議正反意見未達成共識的情況下，中央政府前（2020）年間仍宣布將開放進口萊豬，各縣市紛紛訂定自治條例要求萊劑「零檢出」，行政院卻宣告《地方自治條例》無效，台北、台中、嘉義及台南等4個市議會均聲請釋憲，主張中央侵害地方自治權。

聲請人台北市議會代表律師張少騰表示，行政機關利用行政權變更見解後，改變地方的立法權，長此以往將消弱地方立法能量，也侵害《憲法》保障的地方自治權；而且，台灣豬不能檢測出萊劑，美豬卻容許，根本違反平等原則與比例原則的規定。

張少騰也質疑，宣布開放萊豬後，國防部、教育部、體委會都要求下級單位不可採購含有萊豬的產品，如此看來就如外界一再指責的「國家是說一套做一套」的標準，檯面上地方議會立法要經過行政院檢視，所以不予核定，但行政機關宣布不採購，沒機會上檯面就不用核定，行政院也沒有意見，是否回到非法治時代，「檯面下做的都可以，但上檯面都不行」？

▲關係機關行政院、衛福部共同代理人洪偉勝律師。（圖／翻攝憲法法庭直播）
▲關係機關行政院、衛福部共同代理人洪偉勝律師。（圖／翻攝憲法法庭直播）
行政院及衛福部認為，無論國內生產或國外進口的豬肉及其製品，是以國內市場流通為目的，其輸入、加工、運送、販售等經常散布於全國各處，並非侷限於單一地方轄區，因為沒有「地域空間」及「社會脈絡」的在地性特徵連結，也沒有「地方差異」，沒必要「因地制宜」；且萊豬進口涉及國際貿易與外交承諾，屬中央專屬事項，我國是WTO成員，有遵守協第的義務，地方另行制定禁止運送、販售萊豬自治條例，將構成違法的貿易障礙，中央不予核定屬適法性監督，沒有違憲。

兩造陳述辯論要旨後，大法官接著詢問聲請人、關係機關及專家學者，4聲請人及行政院、衛福部結辯後，審判長許宗力宣布辯論終結，將另指定期日宣判。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀