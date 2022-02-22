基隆捷運定案房價將反轉井噴？專家打臉：漲幅有限

行政院長蘇貞昌今（22）宣布，基隆輕軌計畫將改為捷運，路線目前也定案從基隆經七堵、六堵、汐科至南港，預計將廣設13個捷運站。重大建設利多消息釋出後，是否會對沿線房價帶來激勵？房仲與專家分析，基隆原本房價基期就較低，確實可能隨著大建設而增加房市利多，進而帶動房價發展，不過預期房價漲幅仍有限。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-22 16:36:54
大家房屋企畫研究室副理郎美囡指出，根據在地房仲反應，基隆人以往就相當習慣經由台鐵或客運通勤，對於捷運，大多認為僅是多了另一項大眾工具，整體心境變化不大。至於實際房價變化方面，基隆原則上都是跟著大盤在走，所以變化仍是要看整體房市走向。
全球居不動產情報室總監陳炳辰也表示，基隆不屬於房市蛋黃區塊，房價漲幅依附在雙北市周邊情形，且本身也有環境限制，區域發展較不強勁，雖然捷運建設對房市是利多，但只能算是「錦上添花」，還是要看在地發展，例如有無新興造鎮或其他生活機能，才能創造較顯眼的漲幅。
郎美囡提醒，對於購屋族而言，沿著捷運線尋找較低總價的區塊，也是很常見的購屋習慣，因此此建設可提供南港或北市東區上班族另一項選擇；不過，這樣大型軌道建設，建議仍是等到確定動工之後，再來購入才會比較保險。