單純溺水還是亡靈作祟？震驚全日本的「橋北中學事件」

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7月28日當天，大約100名就讀1年級的女學生，在河口附近下水，沒過幾分鐘，這些女孩們突然集體驚叫，接著一個個沉入水中。事發突然，岸邊的老師們全都被嚇傻了，等回過神來，趕緊下水搶救學生，一些高年級的游泳社同學也投入救援，但由於溺水的學生大多不諳游泳，加上不斷掙扎，導致離原本地點越來越遠，這些都增加了救援難度。
有老師在事發後連忙騎自行車到附近的醫院求助，警消獲報後也立刻派人前往救援，雖然有不少學生被救起，但最後仍造成36名女學生搶救無效死亡。
慘案發生後，當局開始追查事故原因，發現游泳訓練的最後1天正好是漲潮，出海口附近出現異常洋流，也就是所謂的「離岸流」，推測學生們應該是正好遭遇這波水流，被強大的拉力捲入流中無法動彈，進而溺斃。
事件至此似乎告一段落，但後續發生的事，卻讓橋北中學案件蒙上恐怖色彩，中河原海岸也因此成為日本有名的靈異景點之一。有經搶救撿回一命的女學生透露，事發時看到有股海浪朝女孩們撲了過來，浪裡矗立著許多奇怪的影子，定睛一看，竟是一個個披戴三角頭巾、臉色慘白的女人，女孩們還來不及反應，就都被拉下水中。
倖存女學生的說詞，一下子就傳遍日本各大媒體，靈異傳聞因此不逕而走。有人翻查當地的史料文件，發現事發前10年的7月28日，當地因為太平洋戰爭，曾遭美軍轟炸，數以百計的市民慘死，由於遺體太多來不及處理，便在海岸邊將死者們就地掩埋，地點正是橋北中學的游泳訓練地-中河原海岸。
此外，也有人指出，戰時為了保護頭部，不因空襲等因素被重創，當時的人民常會在避難時，戴上塞了棉花的三角頭巾，此一外表特徵，與倖存女學生的證詞不謀而合，也讓鬼魂之說更加甚囂塵上。
事件已過了將近70年，中河原海岸的亡靈陰影卻從未散去。儘管也有很多人相信，這單純是一起游泳訓練設計不當造成的悲劇，甚至質疑所謂的倖存者說詞，只是當年媒體為了搏取大眾視線，穿鑿附會的說法，但花樣少女的殞命，讓日本政府痛定思痛，積極改善國內公立體育設施，擁有游泳池的學校也越來越多，大大降低了戶外訓練的事故風險。
慘劇發生後，三重縣政府也在橋北中學附近，修建了一座守護海岸的天使雕像，紀念逝去的年輕生命，祈禱生者能放下傷痛，亡者也能夠安息。