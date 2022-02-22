杜汶澤認證！蔡英文和「她」是最辣台妹：因為保護台灣
來台定居滿一年，正式取得台灣人身份的港星杜汶澤，不只力挺台灣水果，還創立個人品牌「小杜良品」研發麻辣鴨血，問世後首批僅販售到香港，竟一夕爆紅2小時內賣光2萬包。挟「香港最大鴨血進口商」之姿，杜汶澤今（22）日攜手全聯福利中心，獨家開賣「三級總統辣麻辣鴨血」，更透露因為只認證蔡英文總統和媽祖是「最辣台妹」，便以此命名。杜汶澤一面對媒體便馬上道歉，表示來台後收到很多採訪邀約都沒答應，「香港媒體都知道，杜汶澤這個人超爛的，只有兩種情況會受訪，做生意跟慈善！」自嘲「沒有利益的事不做」，但現在開始歡迎大家一直採訪、一直問問題，「問到鴨血都賣掉為止。」
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-22 16:09:32
港星杜汶澤來台定居滿一年，「哇系台灣郎」親口證實已取得身分證，不只力挺台灣水果，他主理的個人品牌「小杜良品」，去年3月販售研發自製的麻辣鴨血到香港，沒想到竟然一夕爆紅，首批2萬包在短短2小時內便銷售一空，引發台灣紛絲敲碗也要吃。
挟「香港最大鴨血進口商」之姿，杜汶澤攜手全聯福利中心，獨家開賣「三級總統辣麻辣鴨血」，現場透露自己只認證「最辣台妹」是蔡英文總統和媽祖，「因為保護台灣」，甚至以此創意命名產品。
杜汶澤一開口便向所有媒體道歉，表示來台後收到很多採訪邀約都沒答應，「香港媒體都知道，杜汶澤這個人超爛的，只有兩種情況會受訪，做生意跟慈善」，自嘲「沒有利益的事不做」，但現在開始歡迎大家一直採訪、一直問問題，「問到鴨血都賣掉為止」。他更透露最快今年將在台自拍自演電影《詐騙集團》，直言自己最感興趣的台灣特產除了水果和麻辣鴨血，便是詐騙集團。
在台研發製作、號稱全宇宙最辣的「三級總統辣麻辣鴨血」及「一級鄉民辣麻辣鴨血」，將於明天2/22起在全台上千家全聯門市限量搶購，連全聯行銷協理劉鴻徵都保證「從未在全聯吃過這麼辣」，挑戰台灣人嗜辣程度。