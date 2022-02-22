李國毅酒駕2年沒車開　露面懺悔「這輩子不再犯」

李國毅去年12月在女兒「小橘子」滿月酒席後酒駕，吃上3張罰單，今（22日）他出席「第九屆好天天齊步走」代言記者會，李國毅透露自己被罰款加扣照2年，「錯了就是錯了，沒有什麼好說，身為公眾人物，我自己做了一個愚蠢低級的失誤，這幾個月好好反省自己，確定這輩子不會再犯同樣的錯誤。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-22 16:11:50
李國毅知道事發後太太橘子發了一篇「辯解文」，他緩頰說：「我知道她不是公眾人物，說話比較沒注意眉角，她是一時心急，我們沒想推託，沒什麼好說，就閉嘴。」而這兩個月被酸民攻擊，李國毅坦然面對：「有時候理性來看，那些留言沒有說錯，那麼多年了，自己知道如何分辨好的、不好的留言，自然不會受激烈言詞影響。」
李國毅女兒「小橘子」出生超過110天，體重快6公斤，問女兒像誰？李國毅驕傲比自己：「完全女版的我，一定得意的啊。」他說用女兒看人的眼神來分，他在家的地位是王子，女兒是公主，愛犬威廉是坐騎，老婆橘子是丫鬟，「媽媽只要餵奶手勢不對，她就會露出《後宮甄嬛傳》妃子的眼神，媽媽就小小聲反擊『妳長大就知道了』，很好玩，每天都很新奇。」
李國毅老婆懷這胎胖了12公斤，生完火速恢復身材，卸貨2個月就復出，在去年12月重拾舞者工作，如今離理想身材只剩3公斤要瘦，李國毅說：「醫生都說她好適合生小孩。」他也考慮添購冰箱、保險箱，一來是橘子母乳充足，「母愛大噴發」，二來是小橘子被全家族捧在手心疼，過年紅包大收4萬元，李國毅打趣：「家裡很多金牌，都要買保險箱了。」