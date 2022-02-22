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鳴日號攜手晶華　打造五星餐車搶高端國旅市場

▲雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，正式推出「鳴日廚房」餐車服務。（圖／業者提供）
▲雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，正式推出「鳴日廚房」餐車服務。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-22 16:43:08

台鐵美學觀光列車鳴日號服務再升級，為提升台灣鐵道旅遊的頂級創新體驗，雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日展開試營運。首波與晶華國際酒店集團攜手合作，嚴選沿途在地特色食材入菜，今（22）日起於旅遊業者官網開放預購。
 
雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日廚房不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計及服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，無論在餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試才完成，以列車窗景為題，讓旅客在移動過程飽覽鐵道風光的同時，還能從餐盤中感受在地多元的風土魅力，更期盼將鳴日號打造成為台灣意象的代表，提升在國際觀光領域的價值。
 
鳴日廚房餐車服務首波與晶華國際酒店集團合作，推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，運用列車路線沿途的在地食材，如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等都將入菜，並佐以深具巧思的上菜時序，旅客可以邊欣賞龜山島蔚藍海景，邊品嚐蘇澳漁港新鮮漁獲；抵達花蓮時能吃到紫心地瓜泥製作的拉麵瀑布創意甜點。

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▲「鳴日廚房」餐車首波與晶華國際酒店集團攜手合作，嚴選沿途在地特色食材入菜。（圖／業者提供）
▲「鳴日廚房」餐車首波與晶華國際酒店集團攜手合作，嚴選沿途在地特色食材入菜。（圖／業者提供）
 
鳴日廚房分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人，內部由柏成設計操刀，融合東西方設計風格，不論是台灣元素的竹編餐椅，或是呼應鐵道主題、可隨意揉捏塑形的鐵製藝術燈等，都極具特色。
 
鳴日號未來將採觀光列車與鳴日廚房餐車兩種不同編組規劃遊程，其中鳴日廚房試營運階段與晶華酒店合作，主打1日和2日花東行程，1日遊程規劃前往花蓮，去程在列車上享用美味午餐，並在特殊路段緩行，欣賞龜山島、清水斷崖絕景；回程則是享用以鴨賞、三星蔥、包心粉圓等宜蘭特產製成的甜點套餐。2日遊將尋訪台東，除了在列車上享用午餐外，回程特別提供日式料理，並於龜山島緩行路段安排輕鬆微醺時光增添出遊回憶。
 

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