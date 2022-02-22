鼓勵接種疫苗！新港扶緣協會與移民署攜手宣導防疫

《四方報》報導，嘉義縣新港鄉社團法人扶緣服務協會在20日於「新港素園長照站」舉辦「新住民回娘家」活動，現場由看護及新住民組隊表演，一起參加闖關遊戲，主辦單位還發給參加者祝福紅包，共有超過50名新住民家庭、移工及社區長輩齊聚同樂，一起體驗充滿異國風味的年節慶祝活動。移民署南區事務大隊嘉義縣服務站也特別向新住民及移工朋友們宣導安心接種疫苗專案，邀請大家共同推動，守護彼此健康。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-22 17:56:00
新港扶緣協會長期提供新住民家庭支持性服務，是當地新住民最有力的靠山。理事長陳炳村表示，扶緣協會每年春節後舉辦新住民回娘家活動已經來到第14屆，獲得許多新住民家庭及外籍朋友的肯定，每年都期待能夠到協會參加一年一度的歡樂盛會，一解思鄉之情。雖然疫情攪局，為了不讓新住民及外籍朋友的期待落空，扶緣協會仍在防疫規範下辦理活動，並邀請移民署嘉義縣服務站、嘉義長庚科技大學及新住民家庭一起走春同樂，也不忘推動外來人口施打新冠肺炎疫苗，共同為社區防疫盡一份心力。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，新冠肺炎及非洲豬瘟防疫仍不能鬆懈，移民署持續推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，希望透過這次活動，邀請新住民與移工朋友一同防堵新冠肺炎擴散及非洲豬瘟入侵，呼籲請尚未施打疫苗的失聯移工或在臺逾期滯留之外來人口，踴躍前往指定處所施打疫苗，保護自己也保護他人，在臺生活更安心。