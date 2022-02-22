秀小黃卡賺優惠！打3劑疫苗 228連假去六福村門票3.3折
現在打疫苗不只能拿到禮券好康，連遊樂場都有優惠！228連假還沒想好去哪玩嗎？如果你打過第3劑疫苗，持小黃卡去六福村主題樂園，門票直接打3.3折，換算下來333元就能爽玩！
記者張勵德/綜合報導
2022-02-22 17:57:07
六福村主題樂園從週六起到下週一（2/26~2/28）的228連假3天，特別推出施打疫苗優惠，凡接種過第2、3劑疫苗的民眾，購票時出示小黃卡都有優惠。打滿3劑可享3.3折優惠，換算下來只要333元，打完2劑則是門票打5折，只要500元。不過如果你只打過第1劑，很抱歉就沒有優惠了。另外要提醒的是，同時必須出示本人的身分證或健保卡才算數喔。
此外，如果你的五倍券還沒用完，4月底之前去六福村主題樂園，持1000元五倍券就能享有親子3人入園優惠，每次最多2名成人及1名未滿12歲學童，這項優惠國旅券也適用。
而劍湖山世界在228連假期間，也推出第2人入園只要1元優惠，第1人購買599元門票後，第2人入園門票就只要1元，第3人則一現場公告購票。同樣在4月底之前也有推出「國旅券加碼優惠」，3人同行不分年齡，1張千元國旅券就能一起玩。而2月份壽星現場購票出示身份證，可享有350元優惠價門票。