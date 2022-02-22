民眾黨支持度超越國民黨　綠委：因枵鬼假細膩

台灣民意基金會今（22）日公布最新民調，政黨傾向方面支持民眾黨有16.2%，再度超車國民黨的15%。民進黨立委林俊憲表示，國民黨「枵鬼假細膩」的放話文化，最後誰也吃不到蛋糕，整塊被民眾黨端走。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-22 17:57:37｜2022-02-22 17:58:14
林俊憲表示，這陣子看國民黨的新聞，他一直有種錯覺，彷彿國民黨還是那個威權時代絕對多數的黨，因為席位太多不知道怎麼分配而內鬥，但是一看新聞就馬上被拉回現實世界，國民黨支持率15％還可以分裂成幾%？
林俊憲說，今天搞成這個局面也並非全都是朱立倫的錯，而是長久以來黨內文化的結構性問題，一句俗語來說就是「枵鬼假細膩」。明明每個人都想掌權的要命，卻又拉不下臉來主動爭取，總是要別人拱、勉為其難出來承擔大局。
「權位就像一塊美味的蛋糕」，林俊憲指出，國民黨內各個大佬都餓的要命，口水簡直要流到地上了，卻又不敢主動伸出手去拿，反而是看到別人打算拿走就破口大罵，保持這種互相監督的恐怖平衡。
林俊憲說，假以時日下去，蛋糕完好無初的放在桌上，桌邊的大佬們卻已經餓的沒有力氣去拿，只好眼睜睜看著蛋糕被局外的民眾黨整塊端走，這恐怕就是最後結局。