新竹女嗆前夫「憑什麼叫我拜祖先」　竟慘遭徒手勒斃

新竹1名陳姓男子離婚後，原本仍與前妻同住，不過陳男卻對前妻動粗，她才搬離，怎料，在2021年3月陳男叫前妻買水果回家拜祖先，前妻心有不甘，到陳男住處直嗆「是憑什麼叫我拜祖先」，讓陳男勃然大怒，徒手將她勒斃；陳男到案還辯稱，勒脖子只是嚇唬，「不料踩到她的尿液跌倒，膝蓋壓到氣管」，才讓她奪命；法院今（22）日判陳男14年徒刑，褫奪公權10年。
編輯中心/綜合報導
2022-02-22 18:18:16
判決書指出，案發當天，陳男要求前妻買水果回家拜祖先，但前妻回嗆「你是憑什麼叫我拜祖先！」，陳男因此起了殺機，陳男趁前妻進房間後，從她背後以左手臂勒住頸部，再用右手抓住左手加強施壓，直到前妻斷氣，才放手，陳男闖禍後，還打電話給女兒交代後事，隨後在試圖自殺，但並未成功。
全案一審開庭時，陳男竟然還辯稱，「我太太被我勒昏了躺下去，太太漏尿，我是踩到她尿液滑倒，我左腳膝蓋壓到她脖子的右頸部氣管，才造成她斷氣。」
法官認為，陳男因為拜祖先的爭執動了殺機，趁前妻無毫無防備，從背後勒頸，還加大力氣，可見殺意甚堅，還企圖用「踩到尿」的說詞脫罪，毫無悔意，因此一審於2021年9月依殺人罪判陳男14年徒刑，陳男上訴主張並非預謀殺人，只是一時情緒激動，高院不採信，維持一審見解，今仍判他14年徒刑，可上訴。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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