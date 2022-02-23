高雄車站雙大樓2023完工　東西道路9月開放通車

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商業與旅館兩大樓立面設計造型，呼應天棚的水平線條，以圓弧型量體搭配立面流暢的水平線來表現高雄新車站的現代感。外觀則取材高雄舊站的立面色彩，將舊站的視覺印象引入。舊站灰白色外牆轉化為商業大樓的灰白色量體；深灰色屋瓦轉化為旅館大樓的深灰色立面。商業大樓外牆大量採用金屬包鈑與帷幕，不管是白天的光照或夜間的燈光投射，都展現出十足的現代與科技感。
旅館大樓四周環形立面飾帶，與帷幕垂直分割格柵，兼具遮陽及降低陽光直射的效果。選用節能帷幕玻璃，提供高透光性、低反射率及高熱阻絕的節能功效。
高雄車站未來站區交通，規劃站東道路及站西道路各單向3車道，提供順暢車流通行高雄站區，站東道路在去（2021）年3月中博高架橋拆除後、道路下方結構物已施築完成，目前進行路邊排水溝、人行道鋪面等施工及道路上方天棚鋼構吊裝中，預計在111年9月可完成鋪築，開放通車。
鐵道局副局長溫代欣指出，高雄車站規劃包含在行政院核定的「高雄計畫」中，包含鐵路地下化、高雄車站周邊相關建設，整體計畫耗資998.69億元，未來在兩棟大樓完成後將交給台鐵辦理招商作業，整體計畫期程預計在2024年10月驗收。
鐵道局表示，未來期望高雄車站的定位，不只是一座短暫經過的車站，而亦是能使大眾駐足停留，甚至24小時開放的休閒空間，車站運用交通上先天的便利優勢，置入的飯店機能，讓外地的朋友能以車站為基地，探索高雄，並為擁擠的市中心帶來嶄新寬敞超大型的公共空間。