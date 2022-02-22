久違陽光週五再現！228連假全台放晴 南部高溫上看28度
連日來陰雨綿綿的天氣，大家是否都已經厭煩了？但還得再撐1天才能見到盡頭。根據中央氣象局最新預報資料顯示，明後（2/23~2/24）兩天受到大陸冷氣團影響，各地天氣依舊寒冷，各地低溫僅攝氏12到16度，而週三持續受到華南雲雨區東移影響，全台各地依舊是有雨的天氣，其中中部以北及東半部地區有局部大雨發生機率，提醒民眾外出還是要記得攜帶雨具。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-22 18:41:12
氣象局指出，週三的雨勢會比起今日更明顯一點，但好消息是，週四起冷空氣南下後，華南雲雨區會逐漸遠離，雨勢可望逐漸趨緩，北部、東半部地區仍有局部短暫與，中南部山區也有零星短暫與，其他地區為多雲。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，週四下半天開始，雨區會從南往北逐漸縮小，南台灣因為處在東北風的被風面，下午開始降雨就會好轉，中部以北及東半部地區則要等到週四入夜之後降雨才會停歇。到了週五開始冷氣團減弱，白天各地氣溫逐漸回升，僅剩一些殘餘水氣影響北部山區及東半部地區，其他地區都會恢復多雲到晴的好天氣，可以看見久違的陽光了。
氣象局預估，週六開始的3天228連假期間，各地大多恢復多雲到晴的好天氣，僅東半部地區有零星短暫陣雨，各地高溫都會回升到攝氏20度以上，北部高溫約攝氏21到25度，中南部地區高溫約23到28度，東部地區高溫約攝氏23到24度，不過受到輻射冷卻效應影響，夜間及清晨氣溫偏低，日夜溫差大，請民眾要特別留意。