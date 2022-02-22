再拍舒淇！侯孝賢新作進度曝光 監製紀錄片「負責吃飯」
文學紀錄片「他們在島嶼寫作」今（22）日舉辦第三系列聯合發表會活動，朱天文擔任父母朱西甯、劉慕沙紀錄片《願未央》的導演，同時也是紀錄片《我記得》的受訪主角，這兩部片都邀請到侯孝賢擔任監製，兩人從前合作過《悲情城市》、《刺客聶隱娘》等片，默契不在話下，朱天文表示好在有侯孝賢的團隊，她才敢這次身兼多重身分，而侯孝賢為了讓現場工作人員能自在工作，盡量低調參與監製的工作，開玩笑稱：「我只負責吃飯。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-22 19:58:14
朱天文、侯孝賢忙於為紀錄片宣傳，3月才會開始為另一部新作《舒蘭河上》勘景，《舒蘭河上》講述河神和亞斯伯格症孩子的故事，女主角舒淇因為疫情暫時無法回台灣，但是朱天文透露她對河神這個角色很有想法，侯孝賢也放手讓舒淇對造型、表演自我發揮，另一部新作《我將前往的遠方》講述照顧失智父親的故事，與男主角張震現實處境相似，張震因此有點卻步，有點害怕要接這個角色。
此次「他們在島嶼寫作」鎖定的台灣文學作家，包括鶼鰈情深的夫妻檔朱西甯、劉慕沙為主的《願未央》、朱天文及朱天心姊妹各展文學芳華的《我記得》、詩人吳晟不老的詩意光影《他還年輕》、詩人楊澤即興寫意的文學散策《新寶島曼波》，以及小說家七等生衝撞道德藩籬的《削瘦的靈魂》等片。
在聯合發表會活動現場，5部傳記紀錄片的相關主創人物朱天文、朱天心、吳晟、楊澤、劉懷拙（七等生長子），以及擔任《願未央》、《我記得》兩片監製的侯孝賢、《我記得》導演林俊頴、《他還年輕》導演林靖傑、《削瘦的靈魂》導演朱賢哲等人出席。發表會上邀請到熟悉每位傳主文學的文壇要士擔任引言人，各自為每部影片主創介紹和對談，包括初安民、鍾永豐、韓良憶與鴻鴻等人。
「他們在島嶼寫作」已邁向第11年，大家長童子賢認為在如今科技技術轉變的當下，也要持續用新的形式，繼續保留與推廣珍貴的文學記憶。2011年起「目宿媒體」計畫性地推出一系列精緻的文學紀錄片，將文壇中別具特色的作家經典，透過紀錄片利用電影影像保存。