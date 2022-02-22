李宣榕凌晨送蛋糕慶生　邱宇辰被撩：回到初戀的感覺

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涂善存與飾演他的3位小外甥陳鼎中、邵奕玫及陳玄燁，有許多令人感動的親情戲，但也有一些意外的趣事。陳鼎中有一場戲要搭涂善存騎的紅牌重機，原本下車後兩人必須充滿情緒的對話，導演喊「ACTION」後，涂善存一打檔出發，竟然「碰」的一聲當場熄火，帥氣騎士形象瞬間瓦解，那場戲整整熄火了5次，涂善存趕緊解釋，自從那次之後就把起步練得非常好，一講完馬上被邵奕玫吐槽說：「哪有？你載我的時候也熄火。」讓涂善存很不好意思說：「這部戲最難的地方其實是重機。」
涂善存與林意箴的感情戲像是柏拉圖式愛情，林意箴說這對她是很大的挑戰，因為之前拍戲都是跟人吵架，這次要收住脾氣飾演一個很溫和開朗的人，為此她特別去與心理師聊天做功課。涂善存則說沒有接受過心理治療，演出時就是完全信任林意箴，藉由她學習心理師的經驗，而且不管要拍攝的內容為何，每次拍攝時林意箴都會帶著涂善存走完整個心理治療過程，涂善存說：「所以拍攝時有哭出來、有宣泄出來，都是因為意箴的關係。」對此林意箴也回應說：「是善存演技太好。」
劇中4個男主角都有亮眼戲碼，被問到有沒有刻意練身體？宋偉恩表示主要是飲食有控制，因為4人都有健身的習慣，就是持續維持健身的節奏，吃的東西再挑嘴一點，為此4人吃了4個月的白斬雞，不敢碰澱粉，不過因為主場景在小吃眾多的金山，每次都等裸上身戲分拍完才敢去吃。拍戲同時也拍了寫真書的宋偉恩，因為健身加飲食控制，戲殺青後整整瘦了6公斤，管麟則是剛開拍時被說太壯，衣服穿起來會不像是個設計師，被下令減重，所以剛開拍1個月刻意節食，也瘦了快6公斤。
宋偉恩的角色有個使命感，希望藉由這個少見的人物設定，讓大家在性傾向或性別認同上，不再侷限於二分法。陳璇說宋偉恩就跟角色很像，是個關心式多話嘮叨的人，陳璇說劇中的自己非常霸氣，不只反過來環抱宋偉恩，還手腳並用壁咚他，跟平常的自己完全不同。《我和我的鋼四壁》2月28日起周一至周五晚間9點首播。