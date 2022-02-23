NOW早報／本土現「第13種新序列」！確診護理師定序出爐

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這是目前第13起本土傳播鏈，目前僅有這個案，後續還會進行全基因序列去進一步比對，去查看是哪個源頭。
至於國內板橋家庭群聚案，昨日監測期滿，都未增加相關有重疊的確診個案，因此目前本土傳播鏈剩七條還要繼續調查、釐清感染源。
今日天氣／雨還沒停！中部以北仍低溫 北、東部慎防大雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（23）日水氣仍相當多，中部以北地區及東北部地區降雨持續發生，不過花東地區降雨較為短暫，偶爾出現空檔，南部地區天氣則大多為多雲，僅局部地區出現零星降雨，其中中部以北地區、東北部地區、東南部地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具；不過今晚水氣就會開始減少、降雨情形也逐漸減緩，在中南部平地天氣大致轉為多雲，僅剩山區還存留零星降雨，而迎風面的北部地區、東半部地區則轉為局部的短暫雨，降雨空檔亦增多。
在溫度方面，由於今日東北風再增強，一小波冷空氣南下導致溫度稍下降，強度為大陸冷氣團等級，預估中部以北地區及宜蘭地區整日溫度變化不大，氣溫落在13至15度之間，而南部及花東地區則為16至19度，配合降雨體感溫度較低，感受上仍偏冷，提醒民眾務必要做好保暖。
「高雄煉油廠」染疫鏈擴大！台南1家5口確診 個案關聯曝
指揮中心昨（22）日公布國內新增5例本土個案，5例皆為「居家隔離期間陰轉陽」，其中1例（案20216）發生在台南某家庭，目前已衍生為一家5口的群聚染疫。
指揮中心指出，昨天公布在台南的案20216，其身份為日前確診的案19862妻子，屬於「高雄煉油廠」相關確診者，陳時中表示，原先確診者案19732到台南去拜訪客戶後，與案19862接觸，再傳給案20216，加上原先確診家人，目前這起是一家5口群聚染疫，包括案19862、案19949、案20101、案20164、案20216。
另外，指揮中心表示，昨也新增39例境外移入，分別為24例男性、15例女性，年齡介於10-70多歲，分別自美國及菲律賓(各6例)、香港(4例)、越南(3例)、荷蘭及泰國(各2例)、柬埔寨、奈及利亞、土耳其、巴西、孟加拉、中國、印尼、德國、日本、韓國、英國及加拿大(各1例)移入；另4例調查中，而個案入境日介於去(2021)年12月20日至昨(2022)年2月21日。
明道又外流片場飆髒話影片 疑譙對戲女演員三字經
41歲明道和黃奕拍攝陸劇《夏末初見》，5歲童星秦培然的媽媽不滿明道用髒話辱罵女兒，將明道在片場飆髒話的影片上傳，近日網路又外流一段明道在片場爆粗口的影片，這次疑似是黃奕挨罵，引起網路上熱烈討論。
影片中黃奕倚在陽台，明道站在她的背後，兩人情話綿綿，演到一半時，導演覺得演員表演不到位，突然不滿意喊卡：「這個狀態呢？」由於自己表演的情緒被打斷，明道突然連飆2字經、3字經，不知道是衝著黃奕還是導演。
影片在網路掀起熱議，不少網友對明道「霸道總裁」的形象破滅，紛紛留言「童年濾鏡以前還覺得他挺溫柔來著」、「所以爆粗口不就是他日常嗎」，不過也有網友覺得明道的語氣像是在開玩笑，「結合前因後果明明是『我剛入戲導演就喊cut了』」、「他這個語氣和音調感覺不是生氣在罵髒話耶」。
(G)I-DLE宋雨琦滑進GOT7王嘉爾家！2人「過夜影片」流出
韓團GOT7港籍成員王嘉爾跟(G)I-DLE陸籍成員宋雨琦，昨（22日）被大陸狗仔「攝影劉大錘」爆料一起過夜，消息讓粉絲震驚，但也有人指出，2天座車的車牌不同，爆料內容是否屬實備受爭議。
「攝影劉大錘」表示：「最近我拍到宋雨琦前腳剛回酒店，後腳就被王嘉爾的司機接到王嘉爾的家，等到第二天早上，司機先來酒店接了她助理，然後帶著助理回王嘉爾家，最後將助理和宋雨琦送回酒店。宋雨琦手上還提著玫瑰花。」
爆料的影片中，宋雨琦被王嘉爾御用司機接到王嘉爾家，隔日宋雨琦回酒店時，手上拿著三朵玫瑰花，後天準備回韓時，也把花束帶至機場，可見花束意義非凡。不過有網友指出，宋雨琦第一天被載去王的住處，跟王嘉爾的座車車牌不同，懷疑爆料真偽。
好市多「1神物」買15年用不完！過來人全認了：變傳家寶
知名美式賣場「好市多」有著不少獨特且高CP值的商品，因此深受國人喜愛。日前就有位爸爸分享，15年前曾到好市多買了「1神物」，到現在女兒已經出嫁了都還沒用完，貼文隨即掀起過來人共鳴「都變傳家寶了」。
原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上發貼出一張鋁箔紙的照片，並提到「大家有看過這商品嗎？我辦卡15年，當時帶著才小6的女兒，前三次入場就買了這個鋁箔紙，當時一組是兩盒」。
沒想到15年過去了，原PO女兒早已長大成人已經嫁為人妻，但當時買的鋁箔紙卻還沒用完，他也不禁讚嘆「我家有做烘焙，算用的多的，結果現在還剩3/4捲，就給女兒拿去用吧，沒想到好市多的商品也有用到第2代的一天」。
不少過來人看完也紛紛回應「傳家寶系列之鋁箔紙」、「原來錫箔紙也可以當嫁妝呢」、「我家裡這一卷也10年了」、「錫紙恆久遠，一捲永流傳」。
這款鋁箔紙在十多年後歷經改款，目前已經在好市多官網找不到原PO當時購買的規格，但目前仍有販售的則為一卷304.8公尺，相較其他市面產品常見小包裝的7至14公尺而言，仍然相當誇張，10年用不完也是相當合理。（編輯：賴禹妡）