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核食入台　陳以信翻出影片轟黃偉哲：曾拒台日交換

▲國民黨立委陳以信批評蔡政府，不該把人民食安與經貿利益做交換，並舉出台南市長黃偉哲當年擔任立委質詢影片，質疑黃偉哲立場前後不一。（圖／陳以信辦公室提供）
▲國民黨立委陳以信批評蔡政府，不該把人民食安與經貿利益做交換，並舉出台南市長黃偉哲當年擔任立委質詢影片，質疑黃偉哲立場前後不一。（圖／陳以信辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-23 10:35:41｜2022-02-23 10:36:46

針對蔡英文政府公告解禁日本福島五縣市核災區食品進口，國民黨立委陳以信今（23）日批評蔡政府，不該把人民食安與經貿利益做交換，他並舉出台南市長黃偉哲當年擔任立委質詢影片，質疑黃偉哲立場前後不一。

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陳以信表示，當年黃偉哲明確反對「核災區食品開放與國人健康、外交、政治有對價關係」，但現在為何黃偉哲對台日經貿交換卻噤聲不語？當年黃委員支持地方自治條例捍衛人民健康，認為沒有地方打臉中央，「但現在黃偉哲卻改口尊重中央叫地方情何以堪？」

陳以信表示，昨晚日本台灣交流協會舉辦天皇華誕酒會，蔡英文政府就趕在前一天公告，日本福島五縣市核災區食品進口解禁，等於送給日本天皇一個生日大禮。並且蔡英文總統主張，台灣要爭取加入CPTPP，必須允許日本福島食品進口。陳以信質疑，把人民食安當作送人禮物，拿來與他國經貿利益做交換，「請問黃偉哲能接受嗎？請問重視食安的台南市民能接受嗎？」

陳以信舉出立法院影片表示，六年多前黃偉哲當立委時，曾質詢行政院長林全與農委會主委曹啟鴻，質問政府會否拿日本福島核災區食品開放，交換台日展開海洋對話或漁業對話？黃委員當時還要求行政院明確宣示，強調兩者間不能有交換關係。但陳以信指出，今天蔡政府明顯把日本核災區食品進口，與台灣加入CPTPP議題掛鉤，明顯要用開放進口換取日本挺台申請，他質問黃偉哲「為何反而噤聲不語？為何黃偉哲換位置換腦袋，不敢為台南市民食安站出來拒絕台日經貿交換？」

陳以信強調，當年黃暐哲曾公開宣示「日本核災區食品是否開放，都不應該跟國人健康、外交、政治等各項議題有對價關係」，針對如果中央政府行政命令下去，地方政府通過自治條例捍衛民眾健康，黃也公開認為「這沒有地方打臉中央問題」、「藍綠縣市議員要去連署提案，地方自主是予以肯定」、「地方自動自發發起抵制、拒買、禁止販售」，黃委員「都予以尊重」（同前出處）。陳以信要請問「黃市長」還記得這位「黃委員」嗎？請問針對台南市民食安問題，黃偉哲還是選擇「傲慢以對」寧願「本尊不回應」嗎？

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