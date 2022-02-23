擘畫後疫情桃園藍圖 謝立功：鄭文燦做不好的由我來做
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（23）日上午由秘書長謝立功與桃園市議員龜山區被提名人簡僑亨、蘆竹區被提名人黃國晏一同召開記者會。由於謝立功現階段正在與立委賴香伶爭取桃園市長候選人的黨內提名，因此今日也召開政見記者會。謝立功表示，後疫情時代給了他很多反思，「桃園身為國家大門，執政者做不好的時候是病毒入侵管道，但做得好的時候就是經濟轉型的契機。」
記者丁上程／台北報導
2022-02-23 11:26:29
謝立功表示，自己昨日去中壢火車站周邊進行勘察，發現身為台鐵前幾大出入人流車站的中壢火車站，周邊交通的規劃讓人相當搖頭；此外近年來許多在雙北工作的年輕人，因為租不起房子，只好居住在桃園，然後每天通勤來回，但桃園的交通問題卻一直都在。謝立功強調，如何讓市府與產業界積極合作，若是能夠增加足夠多的工作機會，相信民眾也不需要再通勤往返桃園與雙北。
謝立功也提到昨日拍板定案的基隆捷運，對照桃園也是相當需要捷運的城市，但至今只能依靠一條機場捷運。「桃園捷運永遠都是只聞樓梯響，甚至連樓梯的聲響都沒有。」謝立功說，桃園人口基數是基隆的好幾倍，許多脫北族甚至北漂族也選在桃園定居，捷運勢必是更加需要的，「希望鄭文燦市長在任期的最後幾個月，能夠努力一下，至少往前推進，做不好的可以由我來做。」
現場媒體提問，針對昨日拍板的基隆捷運，曾經為基隆市長參選人的謝立功有何看法？謝立功直言，不太相信只花四百多億預算就能完工，且現階段只有規劃到八堵，卻沒進基隆市區，「不曉得是不是蔡政府快要畢業之前，為了兌現政見演出一齣戲。」謝立功說，對基隆捷運的前景不是相當看好，批評當局不能遇到問題就切開，最終恐變成半吊子捷運。