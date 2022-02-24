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網路禁賣酒3／平台盼修法解禁　酒商憂：市場恐削價競爭

▲目前民眾取得酒品仍以實體通路為主，有酒商擔憂，開放網路賣酒不知是好是壞。照片為示意圖，與內文無關。（資料照／記者葉政勳攝）
▲目前民眾取得酒品仍以實體通路為主，有酒商擔憂，開放網路賣酒不知是好是壞。照片為示意圖，與內文無關。（資料照／記者葉政勳攝）

記者徐珍翔／專題報導

2022-02-24 12:08:54｜2022-02-24 12:26:57

台灣在是否開放網路賣酒一事上爭執已久，直到今年才有知名電商平台「生活市集」公然挑戰法條解釋，認為只要事前做好身分識別機制，足以防止未成年人買到酒就不算違法，但已遭到主管機關指正，後續發展受到各界矚目。據悉，不少電商平台私下也正摩拳擦掌，一旦修法開放會馬上加入戰局，不過，也有酒商擔憂，市場恐從此落入削價競爭的負面循環。

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台灣喝酒文化盛行，有業者以進口量、銷售量等公開資訊推估，國內酒品產業的產值至少高達千億，其中，以啤酒占比最高，約500多億元，威士忌則上看200億，接著是高粱的150億元、葡萄酒及米酒各50億元左右。

《NOWnews今日新聞》調查發現，其實不少知名電商平台都曾評估網路賣酒的可行性，結果發現我國法律並不明確，即便做好各種配套，依舊無法百分之百避免風險，最終決定觀望，對此，一名平台業者私下坦承不諱，並透露：「只要確定網路賣酒不違法，我敢保證，你喊得出名字的電商平台，最後大概都會參戰。」

不過，酒商的看法卻呈現兩極。前喬治洋酒負責人、現以實體通路為主的精釀啤酒及威士忌進口商負責人簡兆祺指出，市面上所謂的「酒商」，不少為國內外品牌的代理商，以實體通路的推廣為主，實務上，和電商去中間化的本質其實存在競爭關係。

「所以，像我們這些酒商，其實也不知道開放網路賣酒到底是好還不好。往好處想，我們當然可以接觸更多消費者，成交機會更多，但是當所有人都上網賣酒的時候，也很容易落入削價競爭。甚至，酒廠自己就可以上網賣了，是不是還需要代理商勤跑實體通路，可能都會是問題。」他補充。

此外，簡兆祺也擔心現有實體通路可能受影響，「像是企業辦春酒，過去可能會跟我們實體通路叫貨，一旦開放網路賣酒，消費者很可能上網比價後就先買來放著，到春酒時再拿出來喝就好。另外像是日常飯局，也可能事前先在網路上買好酒帶去，這些行為都可能和以前不同。」

「如果最後政府決定開放網路賣酒，我會建議配套措施一定要看登記證，一定要是酒商才行，因為如果網路上放任個人戶賣酒，如果出問題怎麼辦，消費者權益不就受損了？至少要能找得到人嘛，要知道，酒是要喝進肚子的東西，如果出了問題，或者遇到賣假酒的怎麼辦，所以一定要先經過政府審核才能賣。」他語重心長地說。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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