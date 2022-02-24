網路禁賣酒3／平台盼修法解禁　酒商憂：市場恐削價競爭

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《NOWnews今日新聞》調查發現，其實不少知名電商平台都曾評估網路賣酒的可行性，結果發現我國法律並不明確，即便做好各種配套，依舊無法百分之百避免風險，最終決定觀望，對此，一名平台業者私下坦承不諱，並透露：「只要確定網路賣酒不違法，我敢保證，你喊得出名字的電商平台，最後大概都會參戰。」
不過，酒商的看法卻呈現兩極。前喬治洋酒負責人、現以實體通路為主的精釀啤酒及威士忌進口商負責人簡兆祺指出，市面上所謂的「酒商」，不少為國內外品牌的代理商，以實體通路的推廣為主，實務上，和電商去中間化的本質其實存在競爭關係。
「所以，像我們這些酒商，其實也不知道開放網路賣酒到底是好還不好。往好處想，我們當然可以接觸更多消費者，成交機會更多，但是當所有人都上網賣酒的時候，也很容易落入削價競爭。甚至，酒廠自己就可以上網賣了，是不是還需要代理商勤跑實體通路，可能都會是問題。」他補充。
此外，簡兆祺也擔心現有實體通路可能受影響，「像是企業辦春酒，過去可能會跟我們實體通路叫貨，一旦開放網路賣酒，消費者很可能上網比價後就先買來放著，到春酒時再拿出來喝就好。另外像是日常飯局，也可能事前先在網路上買好酒帶去，這些行為都可能和以前不同。」
「如果最後政府決定開放網路賣酒，我會建議配套措施一定要看登記證，一定要是酒商才行，因為如果網路上放任個人戶賣酒，如果出問題怎麼辦，消費者權益不就受損了？至少要能找得到人嘛，要知道，酒是要喝進肚子的東西，如果出了問題，或者遇到賣假酒的怎麼辦，所以一定要先經過政府審核才能賣。」他語重心長地說。
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