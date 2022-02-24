網路禁賣酒2／投機酒商鑽漏洞　守法業者嘆：不公平競爭

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「一些業者會在網路上刊登酒類商品，但民眾只能送出詢價單，不能直接下單購買，這樣雖然主管機關也會罰，但和過去相比，據說這幾年開罰的次數、金額都明顯下降。」簡兆祺說。
對此，一名主要透過網路刊登商品賣酒的業者解釋：「我們完全支持政府禁止賣酒給未成年人的政策，實務上，我們也不會讓消費者直接在網路上完成交易，反而是利用回覆詢價單、送貨等時機，去和消費者確認是否已成年，所以不能算是純電商，比較像是O2O（Online To Offline，線上結合線下）的方式。」
「但目前主管機關對法條的認定是，無論我們用哪種方式驗證消費者身分，只要在網路刊登商品都算電子購物，是不被允許的。我想說的是，其實現在網路已經成為一般民眾日常生活裡的主要通訊方式，過去政府制定法律的時候可能網路還不普及，自然不會考慮到今天的狀況，但不能因此就認為我們現在也沒辦法符合法規上面的要求。」該業者說。
即便法律已明文規範，但根據財政部最新統計，全台至今平均每年仍有50萬公升左右與酒相關的違法案件，像是2020年就有68萬公升酒類違反《菸酒管理法》，2021年前8個月也有21萬公升之多，其中，網路賣酒皆屬違規大宗。
對此，遊走在法律邊緣卻支持不賣酒給未成年人的業者說：「政府應該重新檢視現有科技、技術，從現有系統去找出網路賣酒所需的配套，然後開放、納管，用比較嚴格的認證方式去杜絕未成年人買到酒；在有選擇的情況下，消費者自然會向合法管道靠攏，唯有這樣，整個酒品相關產業才會健康。」
「現在的亂象是說，其實不少同業會用投機的方式在網路賣酒，甚至乾脆忽略法規，就賭自己不會被抓。反觀我們這些希望守法、努力做到實質驗證的人，投入成本、花費時間去做很多驗證，結果受到的懲罰竟然跟那些不守法的人一樣，那政府是不是等於在跟我們說『其實不用多做那些』，因為守法和不守法的結果都是一樣的，人家成本還更低。」該業者直言，政府的一個決定，往往會決定整個產業的發展方向，應該從更長遠的角度看事情才對。
再者，如果政府有條件開放網路賣酒，在防弊之虞，還可以興利，一名酒商感慨地說：「之前疫情期間很多以販賣酒品為主的店家、酒吧生意受影響，他們還有員工、家人要養，不少人中間試過賣簡餐，但畢竟那不是他們的強項，結果幾乎都收起來了，如果政府開放網路有條件賣酒，那他們至少還有機會生存。」
「現在政府好像被一些團體的意見卡住了，認為不管怎麼樣就是不該賣酒給未成年人。當然，我們尊重那些團體的意見，因為他們的出發點也沒錯，但要杜絕網路賣酒給未成年人，現階段其實就有解方，只是看政府願不願意去拿，然後用來解決這些產業上的問題。」該酒商說。
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