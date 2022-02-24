網路禁賣酒5／憂青少年鑽漏洞買酒傷害健康　政府拒解禁

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此外，根據衛福部一份調查顯示，台灣12歲到17歲的未成年人當中，高達27.7％曾經飲酒，且該族群過去一個月的飲酒率也有8.2％，對此，衛福部官員分析，代表目前法令雖禁止網路賣酒，但青少年依舊可以從其他管道，甚至是實體店面取得酒品，「若開放網路賣酒，將使青少年更容易取得，會嚴重影響青少年健康，也可能導致第一次飲酒年齡逐漸下降。」
該官員也強調，衛福部致力推動國人不飲酒、不勸酒的行為，倘若開放網路賣酒，無法辨別年齡，恐怕難以阻止青少年鑽漏洞購買酒品，「況且，成年人更容易取得酒品也會影響國人健康，所以衛福部的立場是建議不開放。」
教育部官員則認為，疫情期間學生使用網路時間日漸增加，若開放網路賣酒，除增加各級學校學生的酒品取得管道，學生也會更頻繁接觸網路銷售訊息，恐怕影響學生對於飲酒的認知與行為，「本部基於教育立場，以及保障學生健康的考量，不支持開放網路賣酒。」
即便中央一面倒地反對開放，地方政府態度相對緩和。台北市政府站在地方父母官立場，考量調酒業者生計，就曾建議財政部研議，是否在疫情期間開放外帶及外送調酒，不過，最終只開放業者在疫情期間有條件外帶，外送部分仍遭反對。
針對是否開放網路賣酒一事，新北市政府建議，若要修法開放，建議財政部在控管購買者身分、訂定年齡辨識及數位身分認證機制時，應確保出事時，酒商可以負起責任，且數位身分認證機制要由具備專業及公信力的機關團體審查，購買者的個資則由業者負起保護責任。
至於《菸酒管理法》權責主管機關財政部，有官員私下透露：「因為目前法條清楚寫到自動販賣機、郵購、電子購物這三種銷售管道，所以無論當初立法目的是不是要防止未成年人買酒，我們都必須做出全面禁止的解釋，否則，很多兒少跟酒癮防治團體都把醜話說在前面了，如果出什麼事，責任要算在我們身上。」
「民間不是第一次喊出要修法開放網路賣酒，但每次都會存在反對聲音，其實最務實的做法，是業者先去跟那些兒少、酒癮防治團體溝通，說服他們新科技甚至可以防止未成年人買酒，等到大家有共識，修法才比較容易正式成案。」財政部官員說。
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