詹雅雯曝罹患帕金森氏症因幼年接觸2毒物 醫師：有可能
罹患帕金森氏症的台語歌后詹雅雯，日前在音樂節目《那些年。那些歌》中透露，自己從小為了分擔家計，14歲就到洗衣廠當女工，長期接觸漂白水及硫磺導致毒物殘留影響身體健康。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，帕金森氏症候群的次發性原因，與腦中風、腦腫瘤、腦外傷或代謝有關，另一個因子就是外來毒物長期接觸，過往研究顯示，清潔用漂白水部分產品中含有「錳」，確實有可能導致罹患帕金森氏症，但相對機率較小。衛福部雙和醫院神經內科主治醫師陳龍則說，長期接觸化學藥劑，確實是有可能導致腦部周遭神經病變。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-23 13:39:58
顏宗海指出，帕金森氏症發生原因有兩種，分為原發性原因主要與遺傳有關，次發性原因主要與後天腦部受傷或病變有關。長期接觸外來毒物是有可能引發帕金森氏症後群，以清潔用品或漂白水來說，研究顯示如果用品中含有「錳」的成分，長期暴露下確實有可能導致腦部病變。不過相對來說機率較低。至於詹雅雯的確切病因，是否真與過去接觸史有關，則需要主治醫師進一步評估釐清。
陳龍表示，長期接觸金屬化學用品，確實有可能導致腦部神經病變，像是洗衣工廠、金屬工廠的工作人員，長時間暴露在有化學藥劑環境中，罹患帕金森氏症的機率可能較平常人更高。