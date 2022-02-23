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Ionex搶先業界宣布超佛心3利多　一舉融化虎年車市寒冬

▲Ionex宣布優惠活動三箭齊發，包括購車補助、資費優惠以及消費者體驗禮，就是要回饋所有消費者。（圖／品牌提供）
▲Ionex宣布優惠活動三箭齊發，包括購車補助、資費優惠以及消費者體驗禮，就是要回饋所有消費者。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-02-23 15:00:00

自從疫情以來，全球原物料短缺、貨運塞港等現象難以緩解，再加上車用晶片大幅短缺，造成車市與近期天氣一樣寒冷，尤其是在電動機車市場，在各地方政府仍尚未公布相關補助之時，使得消費者對電車前景保持觀望態度。為打破市場低迷景氣，國內機車品牌龍頭光陽KYMCO為車市雪中送炭，搶先業界推出重磅三大福利，包含補貼政府補助差額、賞車試乘送7-11百元商品卡等熱騰騰的利多優惠，勢必將將融化虎年開市以來的車市寒冬。

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電車界開年以來最大優惠來了！光陽Ionex看好虎年電動車市場，搶先業界推出「為你先發 超錢補助」限時優惠，一次釋出「1補、2送、3免費」等三大佛心優惠。

首先「1補」是「保證補貼政府補助差額」，也就是消費者只要購買Ionex電動機車，保證依縣市公告做差額補貼，讓民眾買車絕對不吃虧；「2送」則是「來店賞車試乘送7-11百元商品卡」，只要消費者來店賞車試乘之後，留下有效個資與聯繫方式，即可獲贈7-11超商百元商品卡；最後，「3免費」則是全民換電免費799、499資費折抵至年2022年底。

▲光陽Ionex搶先業界推出「為你先發 超錢補助」限時優惠，只要消費者來店賞車試乘之後，即可獲贈7-11超商百元商品卡。（圖／品牌提供）
▲光陽Ionex搶先業界推出「為你先發 超錢補助」限時優惠，只要消費者來店賞車試乘之後，即可獲贈7-11超商百元商品卡。（圖／品牌提供）
Ionex在寒冬中仍不忘以補助為消費者取暖，事實上是有所本，攤開交通部監理所數據，原來Ionex於1月份中台灣區域銷量，打垮半個PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟，穩居中彰投銷量亞軍寶座。

除此之外，Ionex版圖更延伸至高雄，從去（2021）年10月起區域銷量即勝過宏佳騰Aeon，打敗大半PBGN聯盟，區域熱度更延續至今年，1月銷量同樣穩居亞軍；另一方面，Ionex也於桃園插旗，不僅去年12月熱銷勝過Aeon，直到1月數據也讓大部分PBGN聯盟望塵莫及，穩穩守住亞軍寶座。

▲Ionex一月份銷量領先，登上中台灣亞軍寶座。（圖／品牌提供）
▲Ionex一月份銷量領先，登上中台灣亞軍寶座。（圖／品牌提供）
Ionex橫掃PBGN聯盟不是新聞，進一步觀察南投區域銷量，Ionex去年10月與今年12月接連擊垮聯盟盟主Gogoro，奪下熱銷龍頭，可謂業界最強黑馬；無獨有偶，Ionex在彰化除了於去年10月區域銷量超越Aeon之外，1月更一舉打敗Gogoro，躍居彰化電車銷量冠軍。

2022年開市以來車市一片冷淡，尤其在政府對電車補助仍尚未明朗情況下，電動機車虎年開市有諸多變數。不過，近年來積極布局電車市場的光陽，在換電站準備邁向2000站之際，率先業界宣布超有感優惠，不僅是為消費者雪中送炭，更將一舉融化市場寒冬。

▲Ionex電動機車銷量連續四月超越PBGN聯盟板塊。（圖／品牌提供）
▲Ionex電動機車銷量連續四月超越PBGN聯盟板塊。（圖／品牌提供）

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