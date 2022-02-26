228連假看電影省錢術 選對信用卡不分平假日享折扣
228連假到來，想用划算價格進電影院感受聲光刺激，民眾不妨利用銀行信用卡優惠，目前包括兆豐、台新、花旗、國泰等銀行都有推出電影優惠，有的銀行甚至當月刷卡滿3千元，下個月就可以獲得電影票67折券2張，只要透過「EZ訂」網站訂票，不分平假日都可在全台41家電影院享受優惠。
記者顏真真/台北報導
2022-02-26 10:00:00
今年包括兆豐、台新、花旗、國泰、華南、中信等銀行信用卡都有提供電影優惠，像是兆豐銀行當月刷卡滿3千元，下個月就可以獲得電影票67折券2張，而且只要透過「EZ訂」網站訂票，不分平假日都可在全台41家電影院享受優惠，包括威秀、新光、in89、等皆適用，以1張330元全票為例，買2張票、現折67折後相當於可直接省下218元，非常划算。
除了兆豐銀行選擇與全台最大電影訂票平台合作，一次囊括各大影城據點外，也有銀行選擇與單一特定的電影院合作，像是花旗饗樂生活卡在威秀影城可享假日83折、平日6折優惠；華南信用卡在國賓可享優待票價92折、透過行動支付則可享7折優惠；中信發行的秀泰聯名卡則提供秀泰影城假日8折、平日6折的購票折扣；台新指定卡則提供威秀平日7折的折扣。
不過，有部分銀行需要民眾出示「實體」簽單始可享有電影購票優惠，像是台新的玫瑰系列卡片需出示當月或上月單筆達999元以上實體簽單，可享假日7折優惠；國泰KOKO卡則是需要出示1個月內單筆達1000元以上實體簽單，可享假日63折、平日6折的折扣，若是臨時起意想看片的民眾，記得得先回家找到實體簽單，才不會到影城現場購票卻撲空扼腕。