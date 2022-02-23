氣象／玉山午後下雪　明起水氣減少雨終於要停了

玉山今天又下雪了！受到華南雲雨區東移影響，今（23）日全台各地依舊濕濕冷冷，中部以北地區雨勢相當明顯。由於水氣及低溫條件配合，今日下午1時35分中央氣象局玉山氣象站觀測到下起冰霰，小小的冰珠撒在地上就像冰糖一樣，後來又陸陸續續轉為降雪，目前積雪2公分厚。氣象局表示，近一週來影響台灣的這波華南雲雨區，預計在明（24）日逐漸遠離，各地降雨可望慢慢趨緩，中南部地區先轉為多雲的天氣，中部以北、東半部地區及中南部山區，明天仍有局部短暫雨，不過下半天到入夜之後雨勢就會慢慢停歇。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-23 14:32:34｜2022-02-23 14:57:36
今日截至下午2時為止，單日累積雨量最多的地方在台中和平梨山國中高達156毫米，其次是北市擎天崗的105.5毫米。氣象局今天持續發布大雨特報，提醒基隆北海岸、宜蘭地區，以及大台北、台中山區要留意有局部大雨，尤其連日降雨可能導致山區土石鬆軟，請慎防坍方、落石。
此外，今明兩天仍受到大陸冷氣團影響，各地氣溫依舊偏低，尤其金門持續有攝氏10以下低溫，馬祖局部地區可能有攝氏6度左右或以下的氣溫發生機率，請民眾持續做好保暖工作。氣象局表示，週五（2/25）白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫緩步回升，不過早晚仍然偏冷，日夜溫差大請注意保暖。不過好消息是連日的雨勢終於停歇，週五起到下週二（3/1）除了北部山區及東半部地區有局部短暫雨之外，其他地區都是多雲到晴的穩定天氣，228連假相當適合外出活動。