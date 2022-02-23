特企／喬山健康科技攜手World Gym　燃燒運動魂！

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喬山健康科技於2020年打造劃世代的健身器材「JOHNSON@MIRROR」，透過「健身訂閱制」的方式，讓科技與日常生活更貼近，隨時隨地跟著明星級教練進行擬真一對一健身課程。World Gym首次推出線上課程，就選擇在「JOHNSON@MIRROR與JOHNSON@CYCLE」上架，第一波曝光超過200支影片，且未來每週持續更新課程，「@MIRROR健身魔鏡與@CYCLE健身飛輪」會員們，只需要每月支付100元即可加訂，輕鬆運動、落實防疫宅健康的生活態度。
五大訓練主題 World Gym自編「體塑流動」 獨家強打！
World Gym透過海選，精挑20位專業教練集結成強大師資團，規劃包含「肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊」五大訓練主題的課程，訓練項目、全面網羅；其中有氧主題更強打World Gym獨家自編「體塑流動」：利用瑜珈及皮拉提斯的動作，做赤足流動式的串聯，配合音樂節奏的練習以提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動。專業、完整、具亮點的限定版課程內容，延展個人訓練的廣度與深度，讓喬山健康科技打造的「健身訂閱」規模再擴大。透過「World Gym全新健身頻道」的服務擴充，勢必讓會員們耳目一新，聚焦「宅健康族群」的需求。
今天想練？創新「針對性訓練+短課程」讓你沒藉口偷懶
運動產業兩大領導品牌，喬山健康科技與World Gym的跨界合作，看準現今防疫宅生活的潮流與健身運動習慣的數位轉型，課程規劃更適合居家執行。特別是「針對性訓練」及「短課程」的規劃，便是搭配居家健身環境和抓緊零碎時間的概念，瞄準需求、健身更便捷，而這正是兩大品牌攜手合作的一大目標！
記者會現場，特別邀請教學World Gym獨家自編『體塑流動』課程的雙子星教練，與大家互動，同時透過「JOHNSON@MIRROR」演示屬於進階心肺訓練的『體塑流動』課程，傳達「針對性的訓練規劃」及「短課程」的設計特色。也鼓勵有日常健身習慣的消費者，使用線上頻道素材，維持對運動健身的熱忱。雙子星教練更笑說：「當健身觸手可及，大家就沒有藉口偷懶了！這也是身為健身教練的自我期許之一，希望透過運動教學，帶給大家更美好的體態、更健康的生活！」
「JOHNSON@MIRROR」首度推出，即以走在世界流行前端的新穎科技設計顛覆業界，不僅成為「宅運動」風潮中最吸睛的產品，更在運動界、健身界造成熱議，並榮獲世界4大設計獎項之一的日本Good Design Award、29屆台灣精品獎銀質獎等獎項，引領台灣居家健身市場開創新藍海。更持續優化，推出輕適版本，針對消費者需求，移除動態比對功能，以價格更親民，面板更薄，立架更輕的新設計，不佔空間居家健身更輕鬆！World Gym選擇健康科技領導品牌頻道上架，新舊會員都能受惠。World Gym頻道為訂閱制。新會員只要購買@Mirror健身魔鏡和@Cycle健身飛輪，就能在限定促銷時間內免費體驗或是直接訂閱課程，舊會員也可以選擇輕鬆升級加購World Gym頻道，相關資訊可至官網www.johnsonfitness.com.tw與www.johnsonfitnesslive.com或洽電諮詢。