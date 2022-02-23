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SingGo KTV確診足跡！遭疑「匡列太晚」　指揮中心回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-23 15:29:05

信義區ATT的SingGo KTV在今（23）日傳出有確診個案的足跡，而實際了解後，發現個案為美國境外移入，全店員工也在2/23到醫院採檢，該個案於2月11日到店消費，超過十天後才全店匡列採檢，遭外界質疑動作太慢，而指揮中心也回應，該個案在美國快篩陽性，因此評估為舊案，今日採檢過後則轉為陰性。

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▲信義Singo KTV爆確診足跡。（圖／取自Singo官網）
▲信義Singo KTV爆確診足跡。（圖／取自Singo官網）
信義商圈的ATT 4 FUN，在大樓中營運的SingGo KTV有確診足跡（案20205），個案Ct值為32，由於確診者為境外移入的足跡，因此指揮中心將其判定為境外移入舊案，接下來北市府將著重於預防措施，但不會對外公布相關足跡。

確診者（案20205）於2月11日到店消費，全店員工則於23日才匡列採檢，遭外界質疑是否太晚？發言人莊人祥則表示，個案於去年12月在美國快篩陽性後自主隔離並未就醫，且於1/7搭機入境台灣，之後因為要回美國，2/21自行到醫院進行自費採檢，Ct值32，而今天採檢結果則是陰性，因此目前評估為舊案。（編輯：鍾怡婷）

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