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高雄今再+0　陳其邁拜託快打第3劑不要挑疫苗

▲為因應未來在新冠肺炎或Omicron新冠疫情的戰役裡有很長的路要走，市長陳其邁拜託大家趕快打第3劑疫苗不要挑都一樣。(圖／高市府提供)
▲為因應未來在新冠肺炎或Omicron新冠疫情的戰役裡有很長的路要走，市長陳其邁拜託大家趕快打第3劑疫苗不要挑都一樣。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-23 17:08:55｜2022-02-23 17:33:15

高雄市今（23）日連續2天無新增病例，市長陳其邁表示，過年前高雄港群聚，港區作業包括中島區，進行上船人員每週兩次快篩，過年後2月8日到今天都沒有個案。對此，陳其邁也拜託大家趕快打第3劑疫苗，尤其是65歲以上的長輩及家中有75歲以上長輩同住者，不要挑，無論是BNT、莫德納都一樣。

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陳其邁也指出，市府最近持續在做幾件事，第一就是從過去高雄港群聚，高雄部分在港區作業包括中島修船廠都已經進行上船人員每週兩次快篩，相對市府現在在做的事是希望在登船的人員除了定期監測外，市府也注意到全球疫情是往下走，但西太平洋東南亞是往上走，所以一方面加強入境船舶的健康監測，也希望能就船舶部分包括快篩等方面能加強。社區來講相對安全，管制措施希望能回歸比較常態。

▲2月23日到28日疫苗接種站。(圖／高市府提供)
▲2月23日到28日疫苗接種站。(圖／高市府提供)
為因應高雄有很多科學園區，陳其邁也將針對人數五百人以上工廠，這幾天持續請大廠盤點防疫計劃，在不影響公司運作，在防疫工作全面清點，希望保全他們生產量能，公司不受影響也能照顧員工健康。另高市府也在盤點醫療量能，如何合理對市民朋友最好健康照顧。

▲第24其疫苗預約接種平台。(圖／高市府提供)
▲第24其疫苗預約接種平台。(圖／高市府提供)
陳其邁說，大家疫苗的分齡接種率65歲到74歲第三劑接種率為67%，75歲以上則是52% 市府希望能達到至少75%尤其是75歲以上長輩全國平均69%，第二劑希望能達到70%到75%，這樣對長輩才有保護力。

同時，陳其邁也認為，新冠肺炎將牽涉未來社區化流感化，包括年紀大慢性病等都是危險，這幾天拜託大家長輩以及家裡有長輩的，尤其長照的一定要趕快打，若無法出門要服務衛生局會提供服務，無法起床的要照顧，衛生局派人去打，有長輩尤其有孫子，雖然年輕人症狀輕但家裡有長輩會傳染，所以75歲以上長輩的同住家人也希望趕快打第三劑。

陳其邁也認為，輪到你打趕快去打，不論BNT或者默德納不用挑都一樣，減低重症住院死亡相差不了多少，疫苗預防感染也預防重症，未來在或Omicron新冠疫情的戰役裡，有很長的路要走，要做好準備打好打滿第三劑，拜託大家趕快打疫苗。2月23日到28日在幾個地區可施打，尤其加工出口區，請大家在特定時間按照圖表揭示的時間趕快施打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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