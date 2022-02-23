高雄今再+0　陳其邁拜託快打第3劑不要挑疫苗

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為因應高雄有很多科學園區，陳其邁也將針對人數五百人以上工廠，這幾天持續請大廠盤點防疫計劃，在不影響公司運作，在防疫工作全面清點，希望保全他們生產量能，公司不受影響也能照顧員工健康。另高市府也在盤點醫療量能，如何合理對市民朋友最好健康照顧。
陳其邁說，大家疫苗的分齡接種率65歲到74歲第三劑接種率為67%，75歲以上則是52% 市府希望能達到至少75%尤其是75歲以上長輩全國平均69%，第二劑希望能達到70%到75%，這樣對長輩才有保護力。
同時，陳其邁也認為，新冠肺炎將牽涉未來社區化流感化，包括年紀大慢性病等都是危險，這幾天拜託大家長輩以及家裡有長輩的，尤其長照的一定要趕快打，若無法出門要服務衛生局會提供服務，無法起床的要照顧，衛生局派人去打，有長輩尤其有孫子，雖然年輕人症狀輕但家裡有長輩會傳染，所以75歲以上長輩的同住家人也希望趕快打第三劑。
陳其邁也認為，輪到你打趕快去打，不論BNT或者默德納不用挑都一樣，減低重症住院死亡相差不了多少，疫苗預防感染也預防重症，未來在或Omicron新冠疫情的戰役裡，有很長的路要走，要做好準備打好打滿第三劑，拜託大家趕快打疫苗。2月23日到28日在幾個地區可施打，尤其加工出口區，請大家在特定時間按照圖表揭示的時間趕快施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。