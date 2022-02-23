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讓屏東成職棒春訓重鎮　莊瑞雄想打造大南部棒球走廊

▲中信兄弟春訓基地位在屏東鹽埔。（圖／翻攝自中信兄弟臉書）
▲中信兄弟春訓基地位在屏東鹽埔。（圖／翻攝自中信兄弟臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-23 20:00:00

屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，參選人之一的黨籍立委莊瑞雄今（23）日向《NOWnews今日新聞》記者談及，屏東因為氣候的關係，很適合國內外職棒球團到當地春訓，未來擔任縣長的話，要提出誘因，讓屏東像沖繩一樣，成為職棒球團齊聚的春訓基地，如此可以增加就業機會，更可以賺觀光財。

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▲民進黨立委莊瑞雄表示，若其當選屏東縣長，盼將屏東打造為職棒春訓重鎮。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）
▲民進黨立委莊瑞雄表示，若其當選屏東縣長，盼將屏東打造為職棒春訓重鎮。（圖／翻攝自莊瑞雄臉書）
莊瑞雄說，北部低溫多雨，屏東的氣候很好，所以屏東是台灣最好的職棒春訓基地，希望屏東可以超越沖繩。去年台灣的職棒冠軍隊中信兄弟的訓練園區就在屏東鹽埔，很多球迷會去追星，這可以額外提高周邊觀光效益，以前也有不少日韓職棒到南台灣來春訓，都是讚不絕口，屏東要朝這方向努力。

莊瑞雄表示，中信兄弟是今年台灣的職棒冠軍隊，二軍農場成效也很好，這讓現今職棒更願意投入農場打造，這也是屏東吸引球團進駐的好時機。如果有完善春訓基地，這就能夠創造觀光財。

「屏東有五級棒球，從國小、國中、高中、大學，現在還有屏東紅尾城市隊，屏東縣是棒球大縣」，莊瑞雄也說，屏東在預期吸引國內外職棒球團進駐以後，條約內容更要盡可能回饋各級棒球發展，譬如說寒假教練培訓課程，或近距離課程，都可以跟屏東各地社團合作。

莊瑞雄也提出，他盼建構大南部棒球走廊，結合雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市，除了既有的中職二軍賽事都安排在斗六、嘉義縣市、澄清湖、台南、屏東中信園區，藉由興建幾個精緻化棒球場，提供台灣的職棒增加二軍賽事場次誘因，這個跨縣市合作就起來了，這也可以增加就業機會。

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