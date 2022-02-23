美照飄仙氣！孫芸芸嬌嗔胖了　小S揭真相：別說謊

綜藝天后小S（徐熙娣）除了相愛相殺的宿敵林志玲後，最近多了較勁的新對象，就是台灣第一名媛孫芸芸，她不只臉蛋飄仙氣、身材又超級火辣，被修杰楷認為比小S、賈靜雯都正，讓小S氣得牙癢癢的，最近孫芸芸在IG直呼過年吃太多變胖，小S火速跳出來說「不要說謊喔！」

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▲修杰楷（左）稱讚孫芸芸比小S（中）還正，讓小S相當在意。（圖／東森提供）

小S早在《康熙來了》時期，就曾問過男星陳奕，若要選一個人發生性行為，要他在自己跟孫芸芸之間做選擇，結果陳奕選了小S，讓她芳心大悅；沒想到前陣子小S和賈靜雯直播，爆料曾問修杰楷她跟孫芸芸誰比較正，修竟然毫不遲疑說孫芸芸比較正，甚至超過賈靜雯，還說去問其他男生，答案應該都一樣，讓小S為之氣結。

孫芸芸過年時在IG嬌嗔「每天從早吃到晚，吃到胃痛，要開始節制一下」，但搭配美照依然是身材纖細的模樣，修杰楷也火速按讚，小S忍不住留言：「小乖，不說謊喔，明明吃很少！你要不要看我肚子？」孫芸芸也妙回：「我胖了2kg，好啊，我想看你的肚子」，網友笑看兩人互動，慫恿小S邀請孫芸芸上節目。

▲孫芸芸自曝過年吃太多，過年胖了2公斤。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲43歲的孫芸芸長相姣好、身材纖細，是名媛圈的超級辣媽。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸自稱過年吃太多，被小S吐槽「不要說謊」。（圖／翻攝孫芸芸IG）