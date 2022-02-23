印尼女導演挺進柏林影展！拍出上流貴婦縮影

《四方報》報導，在東南亞以有實力的年輕女導演而聞名的卡蜜拉安迪尼（Kamila Andini）帶著新作「娜娜：逝水年華」（暫譯，NANA: Before, Now &Then）再度強勢入圍第72屆柏林國際影展。 據悉，「娜娜：逝水年華」是她在2012年「海洋魔鏡」、2018年「舞吧舞吧，孩子們」相繼入圍新世代（Generation）單元後，第三度入圍柏林影展，並首度挺進主競賽之列，本片最終更由片中印尼女星Laura Basuki風光奪下「最佳配角」銀熊獎。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-23 17:36:00
年僅35歲的導演卡蜜拉安迪尼來自印尼，生涯至今執導4部長片作品，便受到國肯定，不只三度入圍柏林影展，2021年更以少女成長電影「YUNI」奪得多倫多影展「平台大獎」。不到半年時間，導演再度以新作首度進軍柏林影展主競賽，電影透過女性視角細膩展現女主人面對婚姻與自我成長的兩難，以及受困於今昔噩夢揮之不去的心理世界，再度展現刻化女性角色的魔幻與詩意心境，極具個人風格的手法，已見大將之風。
「娜娜：逝水年華」背景設定於1960年代的印尼，一位嫁給富貴丈夫的上流婦人，看似過受呵護伺候的美好生活，卻背負著過去反共政變下慘痛創傷的陰影，以及丈夫外遇的事實，壓抑著自己的情緒，在無人能傾吐的情況下，甚至試著與丈夫情婦打好關係，產生不可告人的情愫，然而過往的噩夢，不只在回憶中噬著她的理智，未完結的悲劇最終又再找上了她...。
12日於柏林世界首映後，「娜娜：逝水年華」立即獲得國際媒體讚譽肯定。其中美國「綜藝報Variety」甚至以猶如「王家衛遇上阿比查邦」兩大亞洲風格大師來比擬本片：「試著想像看看，要是由阿比查邦來執導『花樣年華』的話，可能差不多就是這種模樣。」而該電影預計今年下半年上映。