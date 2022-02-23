藍新發言人稱台灣經濟差　綠：喚起馬英九失落8年的記憶

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這位綠營幕僚說，若真的要講執政時期的經濟表現，就把馬英九和蔡英文執政的台灣總體經濟各項指標攤開做對比。如以失業率來說，馬英九任內時期，失業率最高是2009年5.85%，最低是2015年3.78%，蔡英文執政到目前為止，最高是去年3.95％，最低是2019年是3.64%，很明顯這就是為何國民黨只敢說「七年來最高」，不敢說「十年」、「十五年」最高的原因。
另外，另名資深綠營幕僚也說，若要比較薪資表現的話，拿全台灣每人每月實質經常性薪資來對比，馬英九執政8年，最高是2015年平均3萬9250元，蔡英文執政6年多，去年平均4萬3211 元，兩者相較，馬英九執政期間，人民每月實領的月薪不到4萬元，這又再度證明，國民黨今天的記者會，就是要喚起大家對馬英九失落8年的記憶。
這位幕僚表示，馬英九8年任內，像是失業率，最高是2009年5.85%，經濟成長率，最低是2009年的-1.57%，以及每人每月實質經常性薪資，最低是2009年3萬5860元，較2008年減1.55％，跌幅最大。
這位幕僚也說，馬執政經濟表現最糟的時刻，主責財經相關事務的行政院副院長就是朱立倫。對照今天國民黨召開記者會的主題，不但是衝康到馬英九，也衝康到朱立倫，彷彿在諷刺2009年的行政院副院長朱立倫。