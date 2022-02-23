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藍新發言人稱台灣經濟差　綠：喚起馬英九失落8年的記憶

▲馬英九執政8年，「633」經濟政策跳票引發論戰。（圖／資料照）
▲馬英九執政8年，「633」經濟政策跳票引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-23 16:39:50

國民黨新任發言人柳采葳、白喬茵今（23）日早上召開記者會，抨擊民進黨政府執政造成「高物價、低薪資」的問題，對此，一位熟知經政策的綠營幕僚表示，不知道國民黨今天開這場記者會，看似要為這兩位新發言人鋪設初試啼聲的舞台，但竟挑選經濟議題來打，難道他們都不知道，前總統馬英九最為人熟知的，不就是他的「633」經濟政策跳票嗎？更別說他執政8年許多經濟表現，是歷任總統最差的嗎？國民黨內的幕僚哪壺不開提哪壺，無疑是自曝其短。

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對於國民黨以物價上漲為由，批評民進黨政府不食肉糜，該幕僚指出，物價確實受到全球受到疫情籠罩，導致原物料暴漲的衝擊，但相較世界其他各國，台灣仍然控制在相對低的影響。反之，回顧過去20年間，台灣總體經濟指標最差的時刻，大多是出現在國民黨馬英九執政的時期，也難怪，國民黨記者會舉例提到失業率時，只敢說7年來最高，卻不敢用20年來，就是深怕一講，大家就會想起馬英九執政失落的8年，想批民進黨不成，反成衝康馬英九。

這位綠營幕僚說，若真的要講執政時期的經濟表現，就把馬英九和蔡英文執政的台灣總體經濟各項指標攤開做對比。如以失業率來說，馬英九任內時期，失業率最高是2009年5.85%，最低是2015年3.78%，蔡英文執政到目前為止，最高是去年3.95％，最低是2019年是3.64%，很明顯這就是為何國民黨只敢說「七年來最高」，不敢說「十年」、「十五年」最高的原因。

另外，另名資深綠營幕僚也說，若要比較薪資表現的話，拿全台灣每人每月實質經常性薪資來對比，馬英九執政8年，最高是2015年平均3萬9250元，蔡英文執政6年多，去年平均4萬3211 元，兩者相較，馬英九執政期間，人民每月實領的月薪不到4萬元，這又再度證明，國民黨今天的記者會，就是要喚起大家對馬英九失落8年的記憶。

這位幕僚表示，馬英九8年任內，像是失業率，最高是2009年5.85%，經濟成長率，最低是2009年的-1.57%，以及每人每月實質經常性薪資，最低是2009年3萬5860元，較2008年減1.55％，跌幅最大。

這位幕僚也說，馬執政經濟表現最糟的時刻，主責財經相關事務的行政院副院長就是朱立倫。對照今天國民黨召開記者會的主題，不但是衝康到馬英九，也衝康到朱立倫，彷彿在諷刺2009年的行政院副院長朱立倫。

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