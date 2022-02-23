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假住院真詐保　高雄霖園醫院涉詐領健保費2090多萬元

▲高雄市林園區霖園醫院涉嫌與病患聯手詐領健保費與保險公司保險金。(圖／截自霖園醫院網站)
▲高雄市林園區霖園醫院涉嫌與病患聯手詐領健保費與保險公司保險金。(圖／截自霖園醫院網站)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-23 18:24:26

高雄霖園醫院與病患聯手詐領保險金與健保病房費，10年詐領健保費約2090多萬元，病人則詐領保險金約1682萬元；高雄地檢署訊後將員工和病患等17人依偽造文書、違反醫師法、詐欺等罪起訴。

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高雄地檢署襄閱檢察官徐弘儒表示，該醫院長期雇用未具合法資格之醫護人員，為住院病患看診、開藥及照護，並勾結15名無需住院的病患，製作不實病歷住院，藉此向健保署詐領費用，共計2090多萬元，再開立不實診斷證明書，讓患者向14家商業保險公司申請醫療理賠，共計1682多萬元。經偵查終結，將被告等人以詐欺、偽造文書、違反醫師法等罪，提起公訴。

檢方調查指出，張姓等15名長期因慢性病到醫院看診的病患（部分未成年），原本僅需定期追蹤回診，但卻在院方安排下住院開立不實病歷，這15名無住院必要病患再持不實診斷證明書向友邦人壽、台灣人壽、兆豐產險等14家保險公司申請醫療保險理賠，其中11人共詐保約1682萬元。

檢調單位蒐證搜索後帶回吳姓院長和病患等共17名被告到案，但吳姓院長僅坦承有聘僱無醫師資格人員擔任醫療秘書，否認詐領健保費；莊姓、方姓、邱姓、黃姓男子、李姓女子等5名員工坦承犯行；但11名病患則都否認相關犯行，高雄地檢署偵結認定犯罪事實明確，仍依偽造文書、違反醫師法、詐欺等罪將17人起訴
 

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