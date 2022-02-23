假住院真詐保 高雄霖園醫院涉詐領健保費2090多萬元
高雄霖園醫院與病患聯手詐領保險金與健保病房費，10年詐領健保費約2090多萬元，病人則詐領保險金約1682萬元；高雄地檢署訊後將員工和病患等17人依偽造文書、違反醫師法、詐欺等罪起訴。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-23 18:24:26
高雄地檢署襄閱檢察官徐弘儒表示，該醫院長期雇用未具合法資格之醫護人員，為住院病患看診、開藥及照護，並勾結15名無需住院的病患，製作不實病歷住院，藉此向健保署詐領費用，共計2090多萬元，再開立不實診斷證明書，讓患者向14家商業保險公司申請醫療理賠，共計1682多萬元。經偵查終結，將被告等人以詐欺、偽造文書、違反醫師法等罪，提起公訴。
檢方調查指出，張姓等15名長期因慢性病到醫院看診的病患（部分未成年），原本僅需定期追蹤回診，但卻在院方安排下住院開立不實病歷，這15名無住院必要病患再持不實診斷證明書向友邦人壽、台灣人壽、兆豐產險等14家保險公司申請醫療保險理賠，其中11人共詐保約1682萬元。
檢調單位蒐證搜索後帶回吳姓院長和病患等共17名被告到案，但吳姓院長僅坦承有聘僱無醫師資格人員擔任醫療秘書，否認詐領健保費；莊姓、方姓、邱姓、黃姓男子、李姓女子等5名員工坦承犯行；但11名病患則都否認相關犯行，高雄地檢署偵結認定犯罪事實明確，仍依偽造文書、違反醫師法、詐欺等罪將17人起訴