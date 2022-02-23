陳喬恩收服準公婆　富二代男友親揭婚事進度

34歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan），今（23日）出席糊塗里創作壁畫揭幕儀式，交往2年多的女友陳喬恩冒雨愛相隨，曾偉昌從事藝術事業，3年前為陳喬恩創作一幅畫《Gentle Monster》（溫柔的小怪物），他形容：「喬恩是一個小辣椒，是很活潑直接的人。」也表示爸媽見過陳喬恩了，對她很喜歡。問他何時要結婚？曾偉昌笑回「祕密」，避談婚事進度。
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-23 17:00:36｜2022-02-23 17:17:50
曾偉昌擅於作山水畫，認識陳喬恩之後從黑暗色調變得越來越明亮，他說：「我比較無聊，她比較有趣，給我很多靈感。」喜愛大自然的他以梅、蘭、竹、菊為主題，創作每幅要價30萬的4幅山水畫，他說：「我像竹子，比較穩定，喬恩像梅花，越冷開得越香越漂亮，她是可以面對問題的女生。」
作畫占據曾偉昌大部分時間，陳喬恩抱怨過嗎？他開玩笑說：「不會，她看她的平板，追一些連環殺人的劇，她睡覺的時候床邊都放1本書，也是那種謀殺的書，我睡覺的時候很害怕，怕她起來拿刀子做宵夜。」曾偉昌透露和陳喬恩的暱稱是互叫「寶貝」，至於陳喬恩有一次發文標註他「老公」，他解釋說那是「叫開心的。」
住在台灣1年7個月，曾偉昌喜歡牛雜湯、潤餅等街頭小吃，可惜還沒找到道地的肉骨茶，讓他很想念馬來西亞美食，好在他自己廚藝一流，女友最喜歡他做龍蝦燉飯。兩人剛過情人節，曾偉昌透露他在家煮了鵝肝燉飯犒賞女友，「她說謝謝寶貝，沒送我禮物，沒關係，這句話其實夠了。」