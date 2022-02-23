王品13品牌3月聯手促銷！手機中2碼夏慕尼請1200元龍蝦

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即日起~4/30舉辦鮑貝饗宴，憑臉書、Line活動畫面消費套餐，招待價值558元「香煎鮑魚佐干貝」1份
藝奇
即日起~4/30舉辦花見旨味活動，憑臉書、Line活動畫面，消費2客極上/名物套餐，贈送價值550元和牛佐櫻花鹽1份。
夏慕尼
3/1~4/30平日推出愛的密語活動，凡手機號碼有下列數字：3月520、4月931，包含任2個數字、消費2客套餐贈送價值1200元「波士頓龍蝦」。
品田牧場
3/1~4/30每週二舉辦豬排滿腹日，憑臉書、Line活動畫面，享「厚切腰內豬排套餐」飽飽價338元 (原價388元)。
原燒O-NiKU、Oh my！原燒
推出「海味之冠」活動，3/1～3/15於「王品瘋美食App」發放活動票券，3/15~4/30憑券前往全台17家門店，消費多人套餐，即可享99元加購價值256元的「生猛鮑魚兩顆」優惠。
肉次方
3/1~3/31新加入肉次方官方line帳號，即贈好禮2擇1，憑券內用就送「西西里番茄酥嫩雞翅」1支，或憑券外帶贈「巧克力布朗尼」1份。
hot 7
3/1~4/30鐵粉魷禮，憑王品瘋美食活動優惠券，消費2客套餐贈極鮮魷魚。
和牛涮
3/1~4/30周一至周四下午5點前入座，憑和牛涮官方LINE好友優惠券消費3客以上(含)極上和牛/頂級和牛套餐，就招待價值599元日本頂級A5和牛1份。
聚 北海道鍋物
3/8~3/14內用消費雙人肉瀑布聚或海陸瀑布聚套餐，即贈限量情人節御守。
青花驕
即日起至12/31消費滿600元，即可獲得LINE好友點數1點，累積滿5點贈送青花驕特色綜合丸，累積滿10點贈送日本北海道干貝1份。
尬鍋
即日起至4/30，消費滿400元可獲得尬鍋LINE好友點數1點，集滿4點可兌換肉品增量50%，集滿8點可兌換尬鍋海鮮拼盤1份。
嚮辣
即日起至12/31，加入LINE好友獲得集點卡，內用消費滿1000即贈1點，集滿5點可獲得「生啤酒」1杯(價值130元)兌換券、集滿10點可獲得「和牛無限嚮套餐」升級「海陸頂級嚮套餐」1次(價值898元)兌換券。
石二鍋
即日起至12/31，新加入石二鍋官方line帳號，回答問題就送「水晶餃兌換券」1張，內用、生食外帶單筆消費滿238元即可憑券兌換「水晶餃」1份。